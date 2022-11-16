Las mejores apuestas para el partido de México vs Suecia

Estamos a cinco días de que arranque el Mundial de Qatar 2022, y la Selección de México termina su preparación para la justa, en Girona, España, cuando se mida a su similar de Suecia, una prueba que se espera sea parecida a la del debut ante Polonia.

Así lo expresó Gerardo Martino, en conferencia de prensa, previo al duelo de este miércoles 16 de noviembre; encuentro que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes.

La lista de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022

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Para este partido, la Selección Mexicana ya cuenta con los 26 convocados que irán a Qatar 2022; luego de que el pasado lunes, Martino diera a conocer su lista final para enfrentar el certamen mundialista.

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Los futbolistas que fueron borrados de la lista final de la Selección Mexicana

En total fueron cinco los jugadores que salieron la prelista que dio el 'Tata'; el primero en darse de baja fue el 'Tecatito' Corona, pues la lesión no lo dejó llegar; Santiago Giménez, Diego Lainez, Erick Sánchez y Jesús Angulo, fueron los otros dos que dejaron la concentración.

Incluso, dichos jugadores ya están en nuestro país, arribaron esta tarde. Por su parte Giménez prefirió guardar silencio, mientras que Sánchez si comentó espera su revancha para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

Las mejores apuestas para el México vs Suecia | Partido amistoso

Las apuestas en nuestro país están de moda, y el México vs Suecia es uno de los encuentros que llaman la atención para hacer alguna: Por ejemplo, poner que la Selección Mexicana gana paga 210 pesos, por cada 100 que apuestas, pero nuestro país es favorito sobre los suecos, el triunfo de ellos paga $350 por cada 100.

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Entre las más interesantes está apostar quien mete gol. El favorito para romper las redes es Raúl Jiménez, quien por 100 pesos paga 600, le sigue el Chucky Lozano con 750 y Henry Martín con 800; por su parte, el europeo que menos paga -por ser favorito- es Mikael Ishak, que paga 850.

Por último, meterle a los tiros de esquina es uno de los más llamativos, para realmente tener una ganancia de al menos 200 pesos, por cada 100 es que sea arriba de nueve tiros de esquina en el partido; si fuera hacía abajo la cantidad de "centros" incrementa, pero la probabilidad que eso pase es mucho menos, por ejemplo, menos de tres con 100 pesos, paga 4,100.