Tigres es el equipo que más aporta jugadores a la convocatoria de la Selección Mexicana

Después de mucha incertidumbre, la Selección Mexicana anunció la primera convocatoria de la nueva era con Javier Aguirre al mando del combinado nacional. Entre la convocatoria hubo algunas sorpresas como las ausencias de Alexis Vega, Uriel Antuna o Raúl Jiménez.

El equipo que más aporta jugadores a la convocatoria del combinado nacional es Tigres con cuatro jugadores: Jesús Ángulo, Marcelo Flores, Diego Lainez y Sebastián Córdova. Esto por encima de equipos como América, Chivas y Cruz Azul que aportan tres jugadores cada uno.

Convocatoria de la Selección Mexicana:

Porteros

· Raúl Rangel (Chivas Guadalajara)

· Luis Malagón (Club América)

· Alex Padilla (Athletic Club)

Defensas:

· Israel Reyes (Club América)

· Erik Lira (Cruz Azul)

· Jesús Gallardo (Toluca)

· Gerardo Arteaga (Monterrey)

· César Montes (Almería)

· Johan Vásquez (Genoa)

· Jesús Ángulo (Tigres)

· Alan Mozo (Chivas Guadalajara)

· Julián Araujo (Bournemouth)

· Víctor Guzmán (Rayados)

Medios:

· Luis Romo (Cruz Azul)

· Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

· Luis Chávez (Dinamo Moscú)

· Orbelín Pineda (AEK Atenas)

· Fidel Ambriz (León)

· Sebastián Córdova (Tigres)

Delanteros:

· Henry Martin (Club América)

· Marcelo Flores (Tigres UANL)

· Santiago Giménez (Feyenoord)

· Diego Lainez (Tigres)

· Roberto Alvarado (Chivas Guadalajara)

· César Huerta (Pumas)

· Guillermo Martínez (Pumas)

· Julián Quiñones (Al-Qadishah)

Jesús Gallardo ya fue dirigido por Javier Aguirre en el reciente paso del director técnico mexicano con el Monterrey, por lo que ya lo conoce a la perfección; el tabasqueño era el lateral izquierdo titular indiscutible en la Pandilla del “Vasco”.

“Sobre la Selección (Mexicana), no he podido hablar con el “Vasco” (Javier Aguirre), lo tuve en Rayados. Siento que es un técnico que le gusta mucho exigir, trabajar bien. Si me toca estar en la Selección, voy a estar muy contento y muy feliz. La idea de llegar aquí a Toluca, primero que nada, fue para volver y retomar las convocatorias en la Selección y después buscar el título con el club. Estamos muy tranquilos, estoy muy emocionado, muy feliz aquí y estoy trabajando para ello”, mencionó Gallardo.

