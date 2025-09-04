Argentina vs Venezuela: alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 17 de la eliminatoria CONMEBOL para el Mundial de México 2026

La Selección de Argentina se enfrenta este jueves 4 de septiembre a Venezuela en duelo correspondiente a la Jornada 17 de las eliminatorias de CONMEBOL en donde el foco principal será la participación y posible alineación de Lionel Messi, quien estará disputando el último partido oficial de su carrera con la Albiceleste en su país.

El astro argentino ya no volverá con la Selección una vez que termine el Mundial 2026, en donde Argentina buscará consagrarse campeón del mundo una vez más después de lograrlo en Qatar 2022 en una final de alarido ante la poderosa Francia de Kylian Mbbapé.

Argentina ya está clasificada al Mundial que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos en 2026 tras ser líder absoluto con 35 puntos en donde ningún otro combinado le robará ese lugar a falta de dos jornadas, pues su más cercano perseguidor es Ecuador con 25 unidades.

Por su parte, Venezuela marcha en la séptima posición, la cual brinda un lugar al repechaje, sin embargo es seguido de cerca por Bolivia (17), escuadra con la que prácticamente disputará ese boleto a la fase previa de la Copa del Mundo.

Argentina vs Venezuela, alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 17 de la eliminatoria Conmebol al Mundial de México 2026

Para el partido entre Argentina y Venezuela de la Jornada 17 de las eliminatorias Conmebol para el Mundial de México 2026, los entrenadores Lionel Scaloni y Fernando Batista mandan al campo a lo mejor que tienen disponible.

Alineación de Argentina:



Portero : Emiliano Martínez

: Emiliano Martínez Defensas : Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico

: Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico Mediocampistas : Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Thiago Almada, Franco Mastantuono y Lionel Messi

: Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Thiago Almada, Franco Mastantuono y Lionel Messi Delanteros: Julián Álvarez

🏆 #Eliminatorias



🙌 El once titular de la #Scaloneta para enfrentar a Venezuela



🕰 Desde las 20.30, en el Estadio Mâs Monumental, 🇦🇷 🆚 🇻🇪 por la fecha 17#TodosJuntos 🙌 pic.twitter.com/uO7wQU1B7S — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 4, 2025

Alineación Venezuela

