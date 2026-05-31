Aguirre debe tomar recaudos: el héroe de Corea 2002 ahora quiere amargarle la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a México

En el momento que el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ puso a Corea del Sur en el camino de México, Javier Aguirre empezó a analizar a los futbolistas más destacados. Sin embargo, el verdadero referente detrás de la ambición asiática se encuentra en el banquillo. Hong Myung-bo, el actual estratega es una leyenda viviente que, tras tocar el cielo con las manos en el Mundial de 2002, hoy busca escribir un nuevo capítulo que podría complicar el futuro del seleccionado de CONCACAF en casa.

De capitán histórico a estratega cuestionado

La figura de Hong Myung-bo es sinónimo de resiliencia en su territorio. Como dueño de la cinta del equipo que alcanzó las semifinales en el Mundial de Corea-Japón 2002, es considerado un héroe nacional. Sin embargo, su etapa al frente como entrenador ha estado marcada por una presión constante y una serie de críticas por parte de la prensa y la afición local tras un desempeño irregular en las Eliminatorias Asiáticas.

A pesar de las dudas externas, confía en su capacidad para potenciar el talento individual, especialmente el de su máxima estrella, Son Heung-min, quien actualmente milita en Los Ángeles FC. La gestión de Hong es, en muchos sentidos, una apuesta por recuperar la disciplina táctica que llevó a su país a la gloria hace más de dos décadas, adaptándola al fútbol moderno.

Hong Myung-bo, ahora en su faceta de entrenador

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El desafío ante México

El enfrentamiento ante México no es solo un partido táctico; es el choque de dos proyectos que buscan trascender. Los pronósticos previos indican que son los dos seleccionados con mayores posibilidades de obtener la clasificación. En ese contexto, para Hong Myung-bo, el duelo representa la oportunidad de demostrar que su plantel dispone de la jerarquía suficiente para superar a un anfitrión que parte con el apoyo de su público.

Consciente de la calidad técnica que posee el seleccionado mexicano, el DT surcoreano ha comenzado a moldear un equipo que busca ser más pragmático y eficiente, intentando explotar las transiciones rápidas que caracterizan a su plantilla. Si algo ha demostrado Hong a lo largo de su carrera, es que sabe manejar los escenarios de alta presión, y en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, su intención es clara: ser el arquitecto de una sorpresa que deje atónito a México.

