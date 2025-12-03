Redadas y controles migratorios podrían darse durante el Mundial 2026

El ambiente rumbo al Mundial 2026 , que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá, sigue calentándose… pero no únicamente en lo deportivo.

El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump abrió la puerta a la posibilidad de realizar redadas y detenciones de inmigrantes durante la justa mundialista, una declaración que encendió las alertas internacionales de cara a un torneo que reunirá a millones de aficionados.

La seguridad por sobre toda las cosas

El anuncio lo hizo Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, durante una conferencia de prensa en Washington previa al sorteo de grupos del próximo viernes.

"El presidente Trump no descarta nada que haga más seguro al país", aseguró Giuliani, dejando claro que la seguridad será prioridad máxima durante el evento.

También subrayó que no tolerarán "alborotadores que amenacen la seguridad", aunque insistió en que el Mundial demostrará que "seguridad y hospitalidad pueden ir de la mano".

Visados bajo lupa: asunto de seguridad nacional

Uno de los temas más sensibles rumbo a la Copa del Mundo es el acceso a visas para aficionados, trabajadores y periodistas extranjeros. Y Giuliani también fue directo en eso: "Cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional". La postura llega en un contexto en el que la administración Trump mantiene una política migratoria estricta.

Sin embargo, también recordó que el propio Trump y la FIFA anunciaron que toda persona que tenga boleto para un partido podrá obtener una cita con autoridades migratorias para gestionar su visa, lo que abre una vía formal para los visitantes.

Giuliani señaló además que los tiempos de espera en consulados de países como Argentina, Ecuador y Brasil se han reducido a menos de dos meses, mientras que naciones europeas y Japón se mantienen con exención de visa.

Casos especiales: Haití e Irán

La situación se complica para los ciudadanos de Haití e Irán, países en la lista de 19 naciones con prohibición de ingreso a Estados Unidos por orden del Gobierno Trump.

Aun así, Giuliani confirmó que parte de las delegaciones de ambos equipos sí recibió permisos especiales para entrar a territorio estadounidense. En cuanto a los aficionados de esos países, la decisión queda en manos del Departamento de Estado, encargado de aprobar o negar visados.

El Mundial 2026 está programado para disputarse del 11 de junio al 19 de julio, en medio de una tensión política y migratoria que promete seguir dando de qué hablar conforme se acerque la fiesta más grande del futbol.

