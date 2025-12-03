deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Mundial 2026: quién es la modelo de Victoria Secret que conducirá el sorteo

La alemana Heidi Klum estará al frente de la ceremonia de la FIFA en Estados Unidos. Conócela a fondo

Heidi Klum, presentadora del sorteo del Mundial 2026
Instagram @heidiklum - FIFA
Marco Espósito | DR
Mundial México 2026
Compartir

La expectativa por el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo se centra en torno a la definición de los grupos, sino también en las grandes estrellas que estarán en la ceremonia . En ese sentido, llamó la atención de muchos fanáticos la reciente elección de Heidi Klum, supermodelo alemana, como una de las conductoras del evento.

La alemana volverá a ser el centro de atención de una ceremonia mundialista después de casi dos décadas, tras haber estado presente en el sorteo de la Copa del Mundo de 2006. "Heidi Klum y Kevin Hart serán los presentadores de la ceremonia en el Centro Kennedy", anunció la FIFA el martes.

Heidi Klum conducirá la ceremonia del sorteo del Mundial 2026
Instagram @heidiklum

Mucho antes de convertirse en celebridad mediática, Klum irrumpió en la industria de la moda. Su ascenso internacional se produjo a finales del siglo pasado, cuando se integró a Victoria’s Secret y pasó a formar parte del selecto grupo de 'Ángeles'.

Ese impulso de la mano de Victoria’s Secret la llevó a protagonizar portadas de revistas de alcance mundial como Vogue, Elle y Sports Illustrated. Todo esto terminó de consolidarla como una de las modelos más influyentes de su época en Europa.

TE PUEDE INTERESAR:

Su presencia mediática trascendió rápidamente el modelaje. Klum fue imagen de campañas para marcas de primer nivel y sumó apariciones televisivas en series y programas de entretenimiento que ampliaron aún más su perfil público, hasta que en 2004 asumió la conducción y producción del reality Project Runway.

¿Cuándo será el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El sorteo del Mundial de Norteamérica 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre a partir de las 10:45 horas (horario del centro de México) en el Centro Kennedy de Washington D. C.

Además de la presencia de Klum y el actor Kevin Hart, el sorteo del Mundial 2026 de la FIFA tendrá además un componente artístico de alto nivel: actuarán Andrea Bocelli, Robbie Williams y Nicole Scherzinger, mientras que Village People cerrará la ceremonia.

Curiosidades del deporte
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Marco Espósito | DR

marco@digitalroom.team

Te Recomendamos

Sorteo del Mundial 5 de diciembre 10_45 am
Mundial México 2026
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México
México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
×
×