Mundial 2026: quién es la modelo de Victoria Secret que conducirá el sorteo
La alemana Heidi Klum estará al frente de la ceremonia de la FIFA en Estados Unidos. Conócela a fondo
La expectativa por el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo se centra en torno a la definición de los grupos, sino también en las grandes estrellas que estarán en la ceremonia . En ese sentido, llamó la atención de muchos fanáticos la reciente elección de Heidi Klum, supermodelo alemana, como una de las conductoras del evento.
La alemana volverá a ser el centro de atención de una ceremonia mundialista después de casi dos décadas, tras haber estado presente en el sorteo de la Copa del Mundo de 2006. "Heidi Klum y Kevin Hart serán los presentadores de la ceremonia en el Centro Kennedy", anunció la FIFA el martes.
Mucho antes de convertirse en celebridad mediática, Klum irrumpió en la industria de la moda. Su ascenso internacional se produjo a finales del siglo pasado, cuando se integró a Victoria’s Secret y pasó a formar parte del selecto grupo de 'Ángeles'.
Ese impulso de la mano de Victoria’s Secret la llevó a protagonizar portadas de revistas de alcance mundial como Vogue, Elle y Sports Illustrated. Todo esto terminó de consolidarla como una de las modelos más influyentes de su época en Europa.
Su presencia mediática trascendió rápidamente el modelaje. Klum fue imagen de campañas para marcas de primer nivel y sumó apariciones televisivas en series y programas de entretenimiento que ampliaron aún más su perfil público, hasta que en 2004 asumió la conducción y producción del reality Project Runway.
¿Cuándo será el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026?
El sorteo del Mundial de Norteamérica 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre a partir de las 10:45 horas (horario del centro de México) en el Centro Kennedy de Washington D. C.
Además de la presencia de Klum y el actor Kevin Hart, el sorteo del Mundial 2026 de la FIFA tendrá además un componente artístico de alto nivel: actuarán Andrea Bocelli, Robbie Williams y Nicole Scherzinger, mientras que Village People cerrará la ceremonia.