La camiseta que utilizará Cristiano Ronaldo y Portugal para el duelo vs México

La nueva piel que utilizará el astro Cristiano Ronaldo y toda la Selección de Portugal para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se dio a conocer este miércoles en forma oficial con un diseño que será utilizado en un partido histórico: el duelo ante la Selección Mexicana en marzo próximo, encuentro que servirá para reinaugurar el renovado Estadio de la Ciudad de México.

¿Qué innovación y tecnología tiene la camiseta de Portugal?

El nuevo uniforme, fabricado por PUMA, incorpora el revolucionario tejido ULTRAWEAVE, diseñado para reducir el peso y la fricción, garantizando así el máximo rendimiento y libertad de movimiento para los jugadores. Además, cuenta con la tecnología dryCELL, que mantiene el cuerpo seco y cómodo incluso en los momentos más intensos del juego, una característica fundamental para enfrentar la exigencia física de un torneo mundialista.

La camiseta combina tradición y modernidad, con los colores clásicos de Portugal y detalles estilizados que evocan la identidad nacional. Cristiano Ronaldo, capitán y figura histórica del equipo, será uno de los primeros en vestirla, acompañado por jóvenes talentos como João Félix y Rafael Leão, quienes representan el presente y futuro del futbol portugués.

Un estreno con sabor especial

Esta camiseta tendrá un marco inmejorable: el partido de preparación contra México el 28 de marzo de 2026, que marcará la reinauguración del Estadio de la Ciudad de México, sede icónica del futbol mundial. El encuentro no solo servirá como preparación para ambas selecciones rumbo al Mundial, sino también como celebración de la historia y modernización de uno de los estadios más emblemáticos del planeta.

¿Cuánto cuesta la camiseta de Portugal?

La camisetaya está disponible en el portal oficial de PUMA con un costo de 150 euros, equivalentes a 3,195 pesos mexicanos. La marca espera una alta demanda, tanto en Europa como en América, especialmente por el atractivo de ver a Cristiano Ronaldo y compañía portar esta camiseta en un escenario tan simbólico.

