deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

La camiseta que utilizará Cristiano Ronaldo y Portugal para el duelo vs México

La nueva piel que utilizará el astro Cristiano Ronaldo y toda la Selección de Portugal para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se dio a conocer este miércoles

Cristiano Ronaldo Portugal
Fernando Campos
Mundial México 2026
Compartir

La nueva piel que utilizará el astro Cristiano Ronaldo y toda la Selección de Portugal para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se dio a conocer este miércoles en forma oficial con un diseño que será utilizado en un partido histórico: el duelo ante la Selección Mexicana en marzo próximo, encuentro que servirá para reinaugurar el renovado Estadio de la Ciudad de México.

Carlos Guerrero ‘Warrior’ | Capítulo 1: De futbol y otras locuras | El Canal del Mundial

¿Qué innovación y tecnología tiene la camiseta de Portugal?

El nuevo uniforme, fabricado por PUMA, incorpora el revolucionario tejido ULTRAWEAVE, diseñado para reducir el peso y la fricción, garantizando así el máximo rendimiento y libertad de movimiento para los jugadores. Además, cuenta con la tecnología dryCELL, que mantiene el cuerpo seco y cómodo incluso en los momentos más intensos del juego, una característica fundamental para enfrentar la exigencia física de un torneo mundialista.

La camiseta combina tradición y modernidad, con los colores clásicos de Portugal y detalles estilizados que evocan la identidad nacional. Cristiano Ronaldo, capitán y figura histórica del equipo, será uno de los primeros en vestirla, acompañado por jóvenes talentos como João Félix y Rafael Leão, quienes representan el presente y futuro del futbol portugués.

Camiseta de Portugal
portugalstore.fpf.pt/pt

Un estreno con sabor especial

Esta camiseta tendrá un marco inmejorable: el partido de preparación contra México el 28 de marzo de 2026, que marcará la reinauguración del Estadio de la Ciudad de México, sede icónica del futbol mundial. El encuentro no solo servirá como preparación para ambas selecciones rumbo al Mundial, sino también como celebración de la historia y modernización de uno de los estadios más emblemáticos del planeta.

También te puede interesar:

¿Cuánto cuesta la camiseta de Portugal?

La camisetaya está disponible en el portal oficial de PUMA con un costo de 150 euros, equivalentes a 3,195 pesos mexicanos. La marca espera una alta demanda, tanto en Europa como en América, especialmente por el atractivo de ver a Cristiano Ronaldo y compañía portar esta camiseta en un escenario tan simbólico.

Portugal
Selección Mexicana
Cristiano Ronaldo
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Fernando Campos

Autor / Redactor

Fernando Campos

Te Recomendamos

Sorteo del Mundial 5 de diciembre 10_45 am
Mundial México 2026
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México
México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
×
×