¡DE LUJO! Artistas invitados al Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Artistas invitados al Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Todo está listo para la ceremonia del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se llevará a cabo en el emblemático Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de la ciudad de Washington este viernes 5 de diciembre, a partir de las 10:45 horas tiempo del centro de México, que podrás ver en VIVO por Azteca 7.

La ceremonia, que se espera atraiga a millones de espectadores alrededor del planeta, reunirá a destacadas personalidades del espectáculo y del deporte que promete convertirse en un suceso inolvidable.

¿Quiénes serán los conductores del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La conducción estará a cargo de figuras que aportan carisma y experiencia. Heidi Klum, reconocida modelo y presentadora alemana, regresa a un escenario mundialista después de haber participado en el sorteo de Alemania 2006. “Es verdaderamente extraordinario volver a presentar el sorteo final después de haberlo hecho hace 20 años en mi país. El Mundial tiene la capacidad única de unir al mundo, y formar parte de esa magia otra vez, en un escenario aún más grande con tres países anfitriones y 48 selecciones, es un privilegio indescriptible”, señaló Klum.

A su lado estará Danny Ramírez, actor y conductor con raíces mexicanas y estadounidenses, quien expresó su emoción por participar en este evento: “Crecí jugando al futbol, y tener la oportunidad de presentar este sorteo, conocer a leyendas mundialistas y conversar con ellas es un sueño hecho realidad. Que el torneo se celebre en Estados Unidos, donde nací, y en México, tierra donde están parte de mis raíces, lo hace todavía más especial”.

Además estará el comediante norteamericano Kevin Hart, reconocido mundialmente por su estilo de humor enérgico y por su participación en cine, televisión y espectáculos en vivo.

Star-studded entertainment line-up announced for the Final Draw for the FIFA World Cup 2026™ 🤩 — FIFA (@FIFAcom) December 3, 2025

Actuaciones musicales de primer nivel en el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La velada contará con un cartel artístico de lujo. El maestro Andrea Bocelli, una de las voces clásicas más aclamadas de la historia, ofrecerá una interpretación que promete emocionar a los asistentes. Junto a él estará la superestrella británica Robbie Williams, ícono del pop internacional, y la cantante estadounidense Nicole Scherzinger, reconocida por su versatilidad y talento multifacético.

Para cerrar con broche de oro, el legendario grupo Village People subirá al escenario para interpretar su himno “YMCA”, una canción que ha trascendido generaciones y que seguramente pondrá a bailar a todos los presentes.

El Sorteo Final no solo definirá el destino de las 48 selecciones que competirán en el Mundial 2026, sino que también servirá como escaparate cultural y artístico. Con tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), la ceremonia simboliza la unión de culturas y la celebración de un torneo que promete ser el más grande en la historia del futbol.

