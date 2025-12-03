deportes
Noticias
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Mundial 2026: El día que el sorteo de una Copa del Mundo se vio afectado por un terremoto

En 1985, un evento inesperado interrumpió la organización de la FIFA en México y obligó a postergar la cita

FIFA
Marco Espósito | DR
Mundial México 2026
Si bien ya es toda una tradición de la FIFA realizar el sorteo del Mundial por estas fechas, lo cierto es que esto no ocurría con normalidad hace 40 años. Para la diagramación de los grupos del Mundial de México 1986 la fecha estipulada era a mediados de septiembre, pero un evento inesperado alteró los planes.

Originalmente, la FIFA había programado el sorteo para realizarse en el Palacio de Bellas Artes. Sin embargo, un devastador terremoto ocurrido el 19 de septiembre de 1985 dejó serios daños en el recinto, lo que obligó a los organizadores a replantear el escenario y trasladar el acto a otra ubicación.

El sorteo del Mundial 1986 fue interrumpido por un terremoto
Con el país aún en proceso de recuperación, el evento debió postergarse para diciembre en unos estudios de televisión de San Ángel. Estos fueron decorados y completamente modificados con la intención de mostrar al mundo la riqueza cultural de México al mundo.

Además, México 1986 marcó el final de una era: fue el último sorteo mundialista sin apoyo tecnológico. En aquel entonces, se utilizaba un enorme tablero que se manipulaba manualmente para ir colocando a cada país en su respectivo grupo.

Hoy, casi cuatro décadas después, el recuerdo cobra relevancia por el inminente sorteo del Mundial 2026. Será un evento mucho más complejo, con la participación récord de 48 selecciones, divididas en cuatro bombos según su ranking y el apoyo constante de la tecnología.

Fecha, lugar y bombos del sorteo del Mundial 2026

El tan esperado sorteo del Mundial de Norteamérica 2026 (organizado en conjunto por México, Estados Unidos y Canadá) se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre a partir de las 10:45 horas en Washington D. C.

Los bombos confirmados por la FIFA son:

  • Bombo 1 / Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
  • Bombo 2 / Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
  • Bombo 3 / Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.
  • Bombo 4 / Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, cuatro selecciones del repechaje europeo y dos del torneo clasificatorio FIFA.
Curiosidades del deporte
Marco Espósito | DR

