Black Friday 2025: Estas son las mejores ofertas que tendrá la PlayStation

En los siguientes párrafos podrás conocer una lista con las mejores ofertas que la PlayStation tendrá durante el Black Friday, a celebrarse esta semana.

black-friday-2025-mejores-ofertas-playstation.png
Instagram: PlayStation
Alan Chávez - Marktube
Esports
Una vez superada la etapa de El Buen Fin en México, las y los amantes de los videojuegos podrán disfrutar del Black Friday, uno de los momentos de ofertas más importantes que hay en los Estados Unidos. Por ende, no está de más conocer qué descuentos tendrá la PlayStation en este día.

Como sabes, el Black Friday se llevará a cabo el próximo viernes 21 de noviembre y, dentro de sus ofertas y promociones, destacan aquellos que guardan relación con las consolas de videojuegos, por lo que los amantes de la PlayStation ya se saborean las promociones que habrá durante este día.

¿Qué promociones tendrá la PlayStation durante el Black Friday 2025?

Vale decir que las ofertas estarán solo por tiempo limitado y deberás consultar si estas aplicarán en México, Estados Unidos o el país en donde te encuentres. Dicho lo anterior, una de las ofertas más llamativas es el paquete especial para PS5 que incluye la edición digital de Gran Turismo 7 y Astro Bot, el cual cuenta con un precio de 400 dólares.

Ahora bien, aquellos jugadores que buscan una experiencia aún más avanzada tienen la posibilidad de buscar precios especiales en la PS5 Pro, así como ciertas rebajas en juegos tales como Astro Bot, Lost Soul Aside, Death Stranding 2: On the Beach y God of War Ragnarok.

PlayStation Store también tendrá descuentos de hasta el 75 por ciento en títulos digitales, mientras que, en cuanto a accesorios se refiere, la compañía contará con ofertas directas o bajo condiciones especiales en el reproductor remoto PlayStation Portal, auriculares Pulse Explore y Pulse Elite, así como la PlayStation VR2.

¿Cuándo se estrenará la PS6?

En medio de las ofertas y promociones que habrá durante este Black Friday, los amantes de la PlayStation se preguntan cuándo saldrá la PS6 , la cual se espera sea la mejor de todos los tiempos. Y, si bien no existe un anuncio oficial al respecto, todo haría indicar que su arribo se daría a finales del próximo año.

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

