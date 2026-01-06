PlayStation Plus ofrece juegos GRATUITOS en enero de 2026; ¿cuáles son?

La llegada de un nuevo año ha hecho que distintas consolas de videojuegos lancen ciertas promociones en beneficio de sus seguidores más fieles. Un ejemplo de lo anterior es la PlayStation Plus , misma que, durante enero del 2026, ofrecerá algunos juegos gratuitos que no te puedes perder.

Tal y como ocurrió en distintas ocasiones, PlayStation Plus tomó la decisión de brindarle una serie de videojuegos totalmente gratis a los suscriptores que formen parte de su plan mensual. Vale decir que estos títulos estarán disponibles en enero del 2026, por lo que se desconoce si los mismos se mantendrán durante el siguiente mes.

¿Qué juegos gratis habrá en PlayStation Plus en enero del 2026?

Según lo establecido por la compañía en turno, hasta hoy martes 6 de enero se verán reflejados algunos cambios en donde los suscriptores con PS5 y suscripciones Plus Extra y Premium tendrán la oportunidad de descargar hasta cinco títulos que podrán disfrutar a lo largo de los siguientes días.

Los cinco videojuegos gratuitos que podrás disfrutar si cuentas con estas condiciones (quienes tengan la PlayStation 4 no) son los siguientes: Killing Floor 3, LEGO Horizon Adventures, The Outlast Trials, Noen White y SYNDUALITY: Echo Of Ada, mismos que prometen muchas horas de entretenimiento para los usuarios.

Debes saber, además, que una vez que estos juegos dejen de estar disponibles, lo usuarios podrán adquirir otros títulos gratuitos que estarán desde el 6 de enero y estarán disponibles hasta el próximo 3 de febrero, siendo estos los siguientes: Need for Speed Unbound, Coree Keeped y Disney Epic Mickey Rebrushed.

¿Cuáles son los principales cambios de la PlayStation Plus en 2026?

A partir del próximo 20 de enero, la PlayStation Plus eliminará un total de cuatro juegos en sus suscripciones Premium y Extra , mismos que serán Like a Dragon Gaiden, Monopoly Plus, SD Gundam y Sayonara Wild Hearts, por lo que aún tienes algunos días para disfrutar de ellos.