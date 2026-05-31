Nadie lo tenía visto, ahora la rompe y le quitaría el lugar a Charly Rodríguez en México

El director técnico Javier Aguirre mantiene sesiones de entrenamiento intensas en el Centro de Alto Rendimiento para definir la alineación titular del partido inaugural de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, el rendimiento de Luis Chávez en el amistoso preparatorio vs Australia, que fue victoria del combinado nacional, cambia los planes para el estratega mexicano.

Luis Chávez sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un entrenamiento con la Selección Mexicana|@lc24

Una publicación del periodista Douglas Sierra en la plataforma X encendió el debate sobre la conformación del mediocampo del conjunto mexicano. El nivel mostrado por Luis Chávez vs Australia, en lo que ha sido su regreso tras una larga lesión, ha sorprendido a todos de manera gratificante. Este rendimiento inesperado alteró los planes iniciales del cuerpo técnico y pone en riesgo la participación de varios futbolistas que parecían tener un puesto asegurado en la lista final de 26 convocados.

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¿Charly Rodríguez X Luis Chávez?

El principal afectado por este cambio de escenario futbolístico sería el mediocampista de Cruz Azul, Carlos Rodríguez. El volante central sumó regularidad durante el último torneo de la Liga BBVA MX y participó de forma constante en el proceso eliminatorio previo. Sin embargo, el nivel exhibido por Chávez en el duelo amistoso contra Australia, haría cambiar la percepción del estratega mexicano y dejaría al futbolista de La Máquina sin sueño mundialista.

Aparentemente, el cuerpo técnico mexicano pondría por encima la frescura física que puede aportar el volante del Dínamo de Moscú, Luis Chávez, en una zona del campo donde el desgaste será alto debido a las características de Sudáfrica, pensando ya en el debut del combinado nacional en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Lo que viene para México previo a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La selección mexicana atraviesa horas decisivas, ya que Javier Aguirre estaría presentando en estos días la lista definitiva de 26 convocados a la justa mundialista. Una vez presentada la lista, el combinado nacional pondrá su cabeza en el último amistoso de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el cual enfrentarán a Serbia.