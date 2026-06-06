Checo Pérez lamenta la clasificación de Cadillac para el GP de Mónaco: “Entregué lo que podía dar”

Checo Pérez volvió a vivir una jornada complicada con Cadillac en la Temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto mexicano no logró superar la Q1 del Gran Premio de Mónaco y largará desde la posición 18, en una clasificación que dejó una sensación de frustración dentro de la escudería estadounidense.

El tapatío registró un tiempo de 1:14.747 y se quedó a muy poco de avanzar a la Q2, algo que hubiera significado un paso importante para Cadillac en su primer año dentro de la máxima categoría. De acuerdo al reporte oficial del equipo, Pérez quedó a unas cuantas centésimas de conseguir la primera aparición de la escudería en la segunda ronda de clasificación.

Checo Pérez lamentó quedar fuera de la Q2 en Mónaco

Tras la clasificación, Checo Pérez reconoció que Cadillac sacó el máximo posible con el rendimiento actual del auto. Sin embargo, el mexicano no ocultó que la eliminación en Q1 dejó un sabor amargo, especialmente porque Mónaco aparecía como una de las mejores oportunidades del equipo para dar un golpe importante.

El piloto mexicano no pudo superar la Q1|Crédito: @SChecoPerez / X

“Creo que sacamos el máximo hoy con lo que tenemos actualmente. Estuvo muy cerca y nos faltaron unas pocas centésimas, de lo contrario podríamos haber estado ahí”, declaró el piloto mexicano, según el comunicado oficial de Cadillac.

La misma fuente señala que Pérez también destacó la exigencia del circuito callejero de Montecarlo, donde el piloto puede marcar diferencias, pero también necesita que el auto responda en zonas de frenada, tracción y paso por curva.

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“Entregué lo que podía dar”: el mensaje de Checo Pérez

Checo Pérez fue claro al momento de analizar su vuelta. El mexicano aseguró que lo dio todo en una clasificación donde los márgenes fueron mínimos, pero el rendimiento del Cadillac todavía no alcanzó para romper la barrera de la Q1.

“En Mónaco, los pilotos siempre pueden hacer una gran diferencia y hoy lo di todo. Sabemos que puede haber muchas oportunidades aquí en la carrera, así que veremos. Haremos nuestro mejor esfuerzo”, agregó Pérez.

|Instagram: Checo Pérez

No es menor que el resultado llegue después de un viernes con altibajos para el mexicano. Durante las prácticas libres, Checo había mostrado señales positivas e incluso se había ilusionado con pelear por la primera Q2 de Cadillac, aunque también sufrió un problema en la zona de frenos durante la FP2. El piloto tapatío había reconocido antes de la qualy que el objetivo era sacar el máximo del auto “cuando importa”.

¿Desde dónde largará Checo Pérez el GP de Mónaco?

Checo Pérez largará 18° en el Gran Premio de Mónaco, por delante de su compañero Valtteri Bottas, quien partirá desde el puesto 20. El panorama no es sencillo para Cadillac, pero el mexicano sabe que en Montecarlo cualquier incidente, Safety Car o error ajeno puede cambiar el desarrollo de la carrera.

Por esta razón, aunque la clasificación dejó frustración, Checo Pérez mantiene la expectativa de aprovechar cualquier oportunidad en las calles del Principado. Cadillac todavía busca su primer gran resultado en la Fórmula 1 y Mónaco será una nueva prueba para saber qué tan lejos está el equipo de empezar a competir con mayor regularidad en la zona media de la parrilla.

