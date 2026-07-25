“Auto descompensado": Checo Pérez rompe el silencio tras una clasificación para el olvido de Cadillac

Sergio “Checo” Pérez tuvo la peor clasificación de un Gran Premio con Cadillac luego de no haber podido superar la Q1 ubicándose en la última plaza. Esto sucedió luego de que el piloto mexicano abandonara la FP3 en el Circuito de Hungaroring por problemas en los frenos que provocaron bandera roja debido a la gran cantidad de humo que comenzó a salir de su monoplaza.

Las prácticas libres fueron toda una odisea para el tapatío y la clasificación siguió por la misma línea pensando en la carrera del Gran Premio de Hungría 2026. Su coche tuvo unos arreglos rápidos, pero no le permitieron tener su mejor desempeño en la pista y finalizó 22° en la clasificación. Checo Pérez se mostró muy molesto y explicó cómo fue que vivió la qualy de cara al GP de Hungría.

Checo Pérez analiza salir desde el pit-lane en Hungría

“Con suerte podremos encontrar el problema más tarde hoy y, si eso significa arrancar desde el pit-lane, estaré contento de aceptarlo, porque pasar 70 vueltas alrededor de este lugar con un auto descompensado puede ser muy complicado", fue lo que expresó Pérez con mucha molestia tras finalizar la jornada del sábado 25 de julio.

Checo Pérez|Crédito: @Cadillac_F1 / X

Anteriormente, explicó cómo fue que vivió la clasificación y qué espera para la carrera del domingo: “Fue bastante complicado. Creo que todo se hizo de forma muy apresurada. Tuvimos que cambiar la caja de cambios y tenemos la sensación de que algo salió mal, especialmente en alta velocidad el auto no está en ningún lado, desliza muchísimo”, sentenció.

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Por último, Checo remarcó que Cadillac se está quedando atrás con las actualizaciones y que el resto de competidores (como Aston Martin) están sacando ventaja de ello: “Siempre supimos que cuando traen una actualización iban a ser muy rápidos, y lo han demostrado.

Para nosotros solo es importante mantener el impulso, ser capaces de maximizar nuestros fines de semana. En este momento no estamos pudiendo hacer eso. Hay demasiados problemas alrededor y parecemos estar un poco rezagados en cuanto a maximizar nuestros rendimientos”.

|REUTERS

A qué hora es el GP de Hungría 2026

El Gran Premio de Hungría 2026 se disputará este domingo 26 de julio a las 7:00 horas, tiempo del centro de México. La carrera tendrá lugar en el Hungaroring de Budapest y está programada a 70 vueltas.

La actividad comenzará a las 15:00 horas en Hungría, siete horas por delante de la Ciudad de México. El horario podría modificarse por condiciones climáticas o decisiones de la organización.