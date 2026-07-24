Cronograma y horarios del GP de Hungría 2026: todo lo que debes saber

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continuará este fin de semana con el Gran Premio de Hungría. Pilotos y escuderías afrontarán una prueba marcada por las pocas oportunidades de rebase, las altas temperaturas y el desgaste de los neumáticos.

La actividad comenzará el viernes 24 de julio y terminará el domingo 26 con la carrera principal. El evento tendrá el formato tradicional, por lo que se disputarán tres prácticas libres, la clasificación y el Gran Premio.

Cuándo es el GP de Hungría 2026

El GP de Hungría 2026 se correrá el domingo 26 de julio en el Hungaroring, circuito ubicado en Mogyoród, cerca de Budapest. La salida está programada para las 7:00 horas, tiempo del centro de México.

We head to the Hungaroring this week for round 11 of the FIA Formula One World Championship 🇭🇺#FIA #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/i8HuFJoXHL — FIA (@fia) July 20, 2026

Esta será la ronda 11 del campeonato y la última antes del receso de verano. Después de la competencia habrá tres fines de semana sin actividad hasta el regreso de la Fórmula 1, programado para el 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos.

Hungría no tendrá carrera Sprint. Esto permitirá que los equipos dispongan de tres entrenamientos para preparar la clasificación y definir la estrategia del domingo.

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Cronograma y horarios del GP de Hungría 2026 en México

La primera jornada contará con dos sesiones de prácticas libres. El sábado se realizará el tercer entrenamiento y posteriormente quedará definida la parrilla de salida.

Estos son los horarios completos en tiempo del centro de México:



Práctica Libre 1: viernes 24 de julio a las 5:30 horas.

Práctica Libre 2: viernes 24 de julio a las 9:00 horas.

Práctica Libre 3: sábado 25 de julio a las 4:30 horas.

Clasificación: sábado 25 de julio a las 8:00 horas.

Carrera: domingo 26 de julio a las 7:00 horas.

La competencia tendrá una duración de 70 vueltas o un máximo de 120 minutos. Los horarios podrían modificarse por condiciones climáticas o decisiones de la dirección de carrera.

|REUTERS

Cómo llega Checo Pérez al GP de Hungría 2026

Sergio “Checo” Pérez buscará recuperarse después de abandonar el GP de Bélgica por un problema en la suspensión trasera. El mexicano todavía no suma puntos con Cadillac y ocupa el puesto 21 del campeonato de pilotos.

Cadillac también permanece sin unidades en el Mundial de Constructores. El Hungaroring será una nueva oportunidad para comprobar los avances del monoplaza en un circuito menos dependiente de la velocidad en recta.

En cuanto al campeonato, Kimi Antonelli llegará como líder con 204 puntos. Lewis Hamilton aparece segundo con 159 unidades, mientras que George Russell ocupa la tercera posición con 154.