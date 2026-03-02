¡ÚLTIMA HORA! Floyd Mayweather enfrentará a ídolo del kickboxing, ¿se cancela su pelea vs Pacquiao?

El legendario boxeador estadounidense Floyd Mayweather volverá a subir al ring en un combate de exhibición frente al griego Mike Zambidis, reconocido peleador de kickboxing y artes marciales. La cita será en junio, en Atenas, Grecia, y promete reunir a fanáticos del boxeo y de los deportes de contacto en un evento cargado de espectáculo.

¿Quién es Mike Zambidis?

Mike “Iron” Zambidis, de 45 años es considerado uno de los mejores kickboxers de Grecia y una figura internacional en las artes marciales. Con una carrera que abarca más de dos décadas, Zambidis ha sido campeón mundial en 18 ocasiones, destacando en torneos como el K-1 World MAX, donde enfrentó a los mejores peleadores de su generación. Su estilo explosivo, basado en la potencia de sus puños y patadas, le permitió acumular más de 150 victorias profesionales, muchas de ellas por nocaut. Para los aficionados, Zambidis representa la esencia del guerrero mediterráneo: entrega, disciplina y espectáculo.

CONFIRMED ✅@FloydMayweather will fight 18-time kickboxing world champion Mike Zambidis in Athens in June in an exhibition bout ahead of his return to professional boxing in September against Manny Pacquiao 🥊



Thoughts? 🤔#MayweatherPacquiao2 | #MayweatherZambidis |… pic.twitter.com/wBP7Jacjsc — IFL TV (@IFLTV) March 2, 2026

¿Cuál es el récord profesional de Floyd Mayweather?

Por su parte, Floyd Mayweather (49 años) es uno de los boxeadores más exitosos de todos los tiempos. Con un récord invicto de 50 victorias (27 KO) y 0 derrotas, se consolidó como campeón en cinco divisiones distintas, desde el peso superpluma hasta el superwelter. Entre sus logros más destacados se encuentran victorias sobre rivales de élite como Oscar de la Hoya, Canelo Álvarez y Manny Pacquiao. Su estilo defensivo, basado en reflejos y precisión, lo convirtió en un maestro del ring y en una figura mediática que trasciende el deporte.

Este combate de exhibición frente a Zambidis no afectará su récord profesional, pero sí reafirma la capacidad de Mayweather para atraer la atención global cada vez que se anuncia su regreso.

¿Cuándo es la pelea Mayweather vs Pacquiao?

También hay que mencionar que Mayweather ya tiene previsto un enfrentamiento de alto calibre: el próximo 19 de septiembre en Las Vegas, se medirá nuevamente contra el filipino Manny Pacquiao en una pelea profesional que promete revivir uno de los capítulos más intensos de la historia del boxeo moderno. Este anuncio convierte al combate de exhibición en Grecia en una antesala perfecta para mantener al público expectante.

