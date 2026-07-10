Assassin’s Creed Black Flag resurge con un remake que moderniza uno de los favoritos de la saga

Uno de los capítulos más queridos de Assassin’s Creed vuelve a zarpar. Ubisoft lanzó oficialmente Assassin’s Creed Black Flag Resynced, una reconstrucción completa del clásico de 2013 que busca ofrecer una experiencia moderna sin perder la esencia que convirtió a Edward Kenway en uno de los protagonistas más populares de la franquicia.

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El remake ya está disponible a nivel mundial para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, además de formar parte del catálogo de Ubisoft+. Desarrollado por Ubisoft Singapur en colaboración con otros estudios de la compañía, el proyecto fue reconstruido desde cero utilizando la versión más reciente del motor Anvil, lo que se traduce en una importante renovación visual y jugable.

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Más allá del evidente salto gráfico, Black Flag Resynced introduce mejoras en prácticamente todos sus sistemas. El combate ahora ofrece enfrentamientos más dinámicos gracias a un sistema renovado de bloqueos y contraataques, mientras que el sigilo y el parkour recibieron ajustes para hacer los movimientos más fluidos y naturales.

La navegación, uno de los elementos que definieron al título original, también evoluciona con mecánicas navales más profundas que buscan ofrecer batallas marítimas más estratégicas y una exploración aún más inmersiva del Caribe.

La historia mantiene como protagonista a Edward Kenway, el carismático capitán pirata que termina involucrado en la guerra entre Asesinos y Templarios durante la Edad de Oro de la piratería. A lo largo de la aventura, los jugadores volverán a cruzarse con personajes históricos como Barbanegra, Anne Bonny y Calico Jack, mientras descubren nuevos contenidos narrativos creados exclusivamente para esta versión.

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Como parte del lanzamiento, Ubisoft también recreó el icónico tráiler presentado durante la E3 2013, utilizando el nuevo apartado gráfico del remake para mostrar la evolución tecnológica del motor Anvil y ofrecer una nueva visión del Caribe.

El apartado sonoro también recibió atención especial. A la banda sonora original compuesta por Brian Tyler se suman 22 piezas inéditas creadas por Stephen Lukach, ampliando la identidad musical del juego. El álbum oficial estará disponible a partir del 10 de julio.

Además de la edición estándar, Ubisoft ofrece una Edición Deluxe, que incorpora contenido cosmético para Edward y su embarcación, así como una Edición de Coleccionista con artículos físicos exclusivos, entre ellos una figura del protagonista, un SteelBook, un mapa de tela y diversos objetos para los seguidores de la saga.

Con Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Ubisoft apuesta por revitalizar uno de los títulos más aclamados de la franquicia, adaptándolo a la nueva generación sin perder la mezcla de exploración, combate naval y aventuras piratas que lo convirtió en un clásico.