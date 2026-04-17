eBaseball: PRO SPIRIT 2026 ya tiene fecha con Shohei Ohtani como bonus

Konami confirmó que eBaseball: PRO SPIRIT 2026 se lanzará globalmente el próximo 16 de julio en PlayStation 5 y PC vía Steam, con preventas ya disponibles y recompensas especiales para quienes aparten el juego antes de su estreno.

Bring It On, World



eBaseball™: PRO SPIRIT 2026 is now available for pre-orders! ​



Step up to bat against players across the globe!​#ProSpi pic.twitter.com/wSSTm38KtH — Konami (@Konami) April 16, 2026

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Uno de los principales incentivos es la inclusión de Shohei Ohtani como contenido adicional exclusivo de preventa, representando a Samurai Japan 2026. La presencia del fenómeno internacional refuerza el atractivo de una entrega que busca ofrecer la experiencia de béisbol más auténtica de la franquicia.

Desarrollado con Unreal Engine, el título apuesta por un salto técnico notable, con físicas realistas de la pelota, animaciones detalladas y una ambientación que replica la intensidad de un partido en vivo, incluyendo narración dinámica y un público reactivo.

En términos de contenido, el juego incorpora las plantillas actualizadas de 2026 del béisbol profesional japonés, incluyendo novatos, fichajes internacionales y regresos importantes. Esto se traduce en una experiencia más fiel a la temporada actual.

Uno de los modos destacados es Modo Temporada, que introduce el sistema de Plantilla Activa (Active Draft). Esta mecánica obliga a los equipos a transferir jugadores con poca participación, generando un entorno más dinámico y estratégico para la gestión de plantillas a lo largo del año.

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Además, el título ofrece una amplia variedad de modos para todo tipo de jugadores, desde partidas rápidas en Exhibición hasta experiencias más profundas como Jugador Estrella, Grand Prix o el clásico Derbi de Home Run. También incluye opciones de personalización, editor de equipos y funciones para compartir creaciones con la comunidad.

Con esta nueva entrega, KONAMI busca consolidar su propuesta deportiva con una experiencia completa que combina simulación, estrategia y accesibilidad.