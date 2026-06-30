SNK revive uno de sus juegos de pelea más adelantados a su época con una remasterización expandida con THE PATH OF THE WARRIOR: ART OF FIGHTING 3 R

Más de tres décadas después de convertirse en una de las franquicias que ayudó a definir el género de los juegos de pelea, SNK prepara el regreso de uno de sus títulos más ambiciosos. La compañía confirmó que THE PATH OF THE WARRIOR: ART OF FIGHTING 3 R formará parte de la línea NEOGEO Premium Selection, una colección que rescata clásicos del arcade con funciones adaptadas a las plataformas actuales.

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Aunque todavía no existe una fecha de lanzamiento, la desarrolladora adelantó que esta nueva edición no será una simple actualización gráfica, sino una versión ampliada que busca modernizar una de las entregas más particulares de la saga.

El juego toma como base el título original de 1996, recordado por introducir un sistema de combate mucho más libre, animaciones extremadamente fluidas y mecánicas que se adelantaron a su tiempo, como los desvíos de ataques (parries), golpes de seguimiento y el sistema Ultimate KO, capaz de definir un combate con un único impacto decisivo.

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Para esta nueva versión, el estudio confirmó mejoras visuales, ajustes de balance para todos los personajes y la incorporación de rollback netcode, tecnología que promete enfrentamientos en línea mucho más estables y con menor latencia, un aspecto indispensable para la escena competitiva actual.

Una de las novedades más llamativas será la incorporación de King y Yuri Sakazaki como personajes completamente jugables. Aunque ambas son figuras emblemáticas dentro del universo de Art of Fighting, ninguna podía seleccionarse en la tercera entrega original, por lo que su debut representa uno de los cambios más importantes de esta remasterización.

King llegará con su característico estilo basado en Muay Thai, apostando por golpes precisos y poderosas patadas, mientras que Yuri mantendrá el dinámico Karate Kyokugen que la convirtió en uno de los personajes femeninos más populares de la franquicia gracias a su velocidad y técnicas acrobáticas.

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Además del contenido inédito, el juego incluirá un modo de entrenamiento más completo, nuevas opciones para partidas rápidas y múltiples mejoras enfocadas en facilitar el aprendizaje sin sacrificar la profundidad estratégica que caracteriza a la serie.

La letra "R" del título representa conceptos como Reavivar, Reajustado y Resurgimiento, además de rendir homenaje a los protagonistas históricos Ryo Sakazaki y Robert García.

Con este anuncio, SNK continúa apostando por rescatar parte de su legado, llevando una de sus obras más innovadoras a una nueva generación de jugadores sin perder la esencia que la convirtió en un clásico de culto dentro de los juegos de pelea.