VIRTUA FIGHTER CROSSROADS marca el inicio de una nueva era para la emblemática franquicia en 2027

La evolución más ambiciosa en la historia de Virtua Fighter ya está en marcha. Durante una presentación especial posterior al Summer Game Fest, SEGA y RGG Studio revelaron nuevos detalles de Virtua Fighter Crossroads, la próxima entrega de la histórica franquicia de peleas que llegará en 2027.

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La legendaria saga de peleas dejará atrás el formato tradicional para apostar por una experiencia narrativa, exploración urbana y combates que prometen redefinir la franquicia.

Lejos de limitarse a los tradicionales enfrentamientos uno contra uno, Crossroads apuesta por una propuesta narrativa de gran escala que mezcla combate, exploración y toma de decisiones dentro de una ciudad completamente viva.

El proyecto está liderado por el productor y director creativo Riichiro Yamada, acompañado por el director de arte Ryo Shibasaki y el director de combate Yosuke Takeda, quienes explicaron cómo esta nueva visión busca llevar a Virtua Fighter más allá de los límites habituales del género.

Una historia contada desde cuatro perspectivas

La trama gira en torno al concepto de las "encrucijadas", siguiendo las historias de cuatro protagonistas distintos cuyos caminos terminarán cruzándose en la ciudad de Vilasapara.

El combate sigue siendo el corazón de Virtua Fighter

Aunque la narrativa tendrá un papel central, RGG Studio dejó claro que el combate seguirá siendo la esencia de la franquicia.

Los jugadores enfrentarán desde peleas contra múltiples enemigos hasta intensos combates contra jefes finales. Además, el juego contará con un robusto modo Versus, incluyendo opciones locales y en línea para los aficionados competitivos.

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El sistema de combate conservará la filosofía clásica de Virtua Fighter, basada en controles accesibles pero con gran profundidad estratégica, incorporando nuevas mecánicas que aumentarán el realismo visual y los tradicionales juegos mentales característicos de la saga.

Entre los responsables de la historia destacan David Hayter, conocido por su trabajo en X-Men y Watchmen; Brad Kane, quien participó en Ghost of Tsushima y As Dusk Falls; así como Tsuyoshi Furuta, veterano de la saga Like a Dragon.

También participa Shinji Yamamoto, reconocido por su trabajo en Persona 5 Royal y Shin Megami Tensei.