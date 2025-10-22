deportes
CONFIRMADO: Los 2 luchadores que harán historia al participar en el máximo evento de la WWE

Los gladiadores estarán en una función que apunta para ser la máxima de la WWE a finales de octubre, la cual tendrá una invasión de luchadores aztecas

José Alejandro
Lucha Azteca
Mr. Iguana y La Parka confirmaron su asistencia en el Halloween Havoc, uno de los máximos eventos que realizará la WWE en octubre. Los 2 luchadores mexicanos afrontarán un gran reto, pues harán dupla para enfrentarse a León Slater y Je´Von Evans, en la función que también estará el Hijo de Dr. Wagner Jr., quien hará algo muy impactante en lo que catalogó como Día de Muertos , algo histórico.

Los emblemas de la Triple A, que fue vendida por varios millones a la WWE , llegaron en plena celebración de Slater, quien retuvo el Campeonato de la División X de TNA tras vencer a Stacks. El norteamericano festejaba su triunfo junto a Evans cuando los personajes más característicos de la lucha libre ingresaron a la arena, causando la euforia de todos los asistentes.

WWE
WWE
Mr. Iguana y La Park serán los 2 mexicanos que estarán presentes en Halloween Havoc, evento de la WWE

“¿Halloween Havoc sin La Parka, sin Mr. Iguana y sin la Yesca? No se siente. Triple A ya se apoderó de México, de Los Ángeles, de Las Vegas y este sábado, Prescott Valley es la próxima parada”, sentenció el luchador que causó revuelo en su debut con la WWE.

¿Cuándo será el máximo evento de la WWE?

La Parka y Mr. Iguana se presentarán en Halloween Havoc el sábado 25 de octubre en el Findlay Toyota Center de Arizona. La función de NXT WWE será transmitida exclusivamente por Netflix, ya que es un evento de paga que se realiza cada año, a fin de celebrar la festividad de Estados Unidos.

¿Qué es Halloween Havoc, evento en el que participarán los 2 luchadores mexicanos?

Halloween Havoc es un evento que realiza anualmente WWE para la marca NXT a finales de octubre, a fin de conmemorar la festividad estadounidense. La primera función bajo esta temática se realizó en 1989 y la última fue en 2000, ya que la empresa compró a la WCW.

La WWE retomó el evento en 2020 y desde entonces se realiza año con año. La función tiene varios elementos con la temática de Halloween, como el escenario adornado y los luchadores utilizan indumentarias acordes a la festividad. Por lo anterior, se espera que La Parka y Mr. Iguana hagan una presentación nunca antes vista.

