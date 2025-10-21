Hijo de Dr. Wagner Jr. hará algo muy impactante el Día de Muertos en la WWE: todos los detalles

Hijo de Dr. Wagner Jr. afrontará un nuevo reto en la WWE, luego de debutar con el pie derecho en NXT al vencer a Lexis King . La primera función del oriundo de Torreón, Coahuila, no pudo ser de mejor manera, pues lanzó un reto, el cual consiste en disputar el Campeonato Norteamericano en la función que él catalogó como Día de Muertos, la cual se realizará el 25 de octubre.

El luchador, quien se cambió el nombre por una emotiva razón , lanzó un reto a Ethan Page por su título al finalizar su primer combate en la WWE y propuso llevarlo al evento llamado Halloween Havoc, función que realiza anualmente la empresa estadounidense para celebrar la festividad del 31 de octubre.

Hijo de Wagner El Hijo de Dr. Wagner Jr. buscará el Campeonato Norteamericano en la función Halloween Havoc, pero el mexicano la tituló Día de Muertos

“Esto no va a hacer fácil y te voy a decir por qué. Te invito a que tengamos una lucha del Día de los Muertos, donde todo se vale”, fueron las palabras que dijo el Hijo de Dr. Wagner Jr. al lanzarle el reto al actual campeón norteamericano.

¿En qué consiste la lucha del Día de Muertos?

Hijo de Dr. Wagner Jr. y Ethan Page se enfrentarán en el Halloween Havoc, aunque fue el luchador mexicano quien lo tituló como Día de Muertos, a fin de rendirle homenaje a una de las más grandes festividades del país azteca, que se celebra el 2 de noviembre.

El gladiador, que es la tercera generación de la dinastía Wagner, aseguró que el combate será de alto calibre, pues no habrá reglas, por lo que ambos luchadores podrán utilizar sus mejores artimañas, a fin de llevarse el triunfo.

Cabe recordar que el evento del Día de Muertos se llevará a cabo el sábado 25 de octubre en el Findlay Toyota Center de Arizona. El combate del Hijo de Dr. Wagner será transmitido a través de Netflix.

El sueño que cumplió Hijo de Dr. Wagner Jr. en la WWE

Hijo de Dr. Wagner Jr. fue buscado por la WWE cuando él se encontraba trabajando en Japón. Sin embargo, rechazó la propuesta, ya que le ofrecieron un personaje nuevo, sin su icónica máscara, la cual es considerada como la más hermosa del mundo.

“No había un plan, entonces yo también dije: pues no voy a ir a algo donde no estoy seguramente qué va a haber para mí. Imagínate de Japón e irte a Florida, sin pasar por mi México, no visualizaba esa parte”, declaró el luchador en el podcast de Luchando por tus Sueños, que a la postre terminó por firmar con la Triple A y ahora tiene participaciones en la WWE.