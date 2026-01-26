4 cortes de pelo que usan los futbolistas y que harán ver guapo a cualquier hombre

¿Estás cansado de no saber qué corte de pelo utilizar cuando vas al barbero? Una buena forma de elegir un estilo moderno es siguiendo las tendencias que marcan los futbolistas . Muchos de ellos se preocupan por estar a la moda y lucir elegantes tanto fuera como dentro de la cancha. En esta ocasión, te mostramos una serie de peinados y cortes de pelo de futbolistas que te harán ver guapo sin importar tu físico ni edad.

Los 4 cortes de pelo de futbolistas que te harán ver guapo sin excepciones

1. Degradado clásico con parte superior natural

Paulo Dybala luce un degradado clásico con parte superior natural|Crédito: Azteca Deportes

Este corte funciona porque mantiene proporciones equilibradas . El degradado en los laterales limpia el contorno de la cabeza y evita que el rostro se vea ancho o desordenado. Al mismo tiempo, la parte superior con un largo medio permite ajustar el volumen según la forma de la cara: más volumen si el rostro es redondo, menos si es alargado.

Según expertos, queda bien en cualquier hombre porque no es agresivo ni extremo. Se adapta tanto a contextos formales como informales y envejece bien con el paso del tiempo. Además, no exige un peinado rígido: puede verse prolijo o relajado sin perder estética. Un ejemplo claro de este estilo es Paulo Dybala, jugador de la AS Roma.

2. Crop moderno / French Crop

Pedri y Alejandro Garnacho lucen un French Crop|Crédito: Azteca Deportes

Este corte destaca por su simplicidad visual. Los laterales cortos y la parte superior corta crean una imagen limpia y masculina que no depende del tipo de peinado diario. El flequillo corto ayuda a equilibrar la frente, por lo que, si tienes entradas o no estás conforme con tu frente, este peinado es ideal para ti.

Funciona en casi cualquier hombre porque reduce las distracciones visuales y centra la atención en el rostro. Es un corte práctico, sobrio y moderno, que transmite seguridad y orden sin esfuerzo. Además, requiere poco mantenimiento, lo que lo vuelve universal. Varios futbolistas utilizan este corte de pelo, como Pedri, del Barcelona, y Alejandro Garnacho, del Chelsea.

3. Fade alto con volumen arriba

Kai Havertz luce un corte de fade alto con volumen arriba|Crédito: Azteca Deportes

Este corte favorece porque estiliza el rostro. El fade alto alarga visualmente la cabeza y marca la estructura facial, mientras que el volumen superior crea una línea vertical que transmite presencia y confianza.

Queda bien en casi todos porque mejora la percepción de simetría facial. Incluso en hombres con rasgos suaves, este corte aporta definición. Aunque es más llamativo que otros, sigue siendo adaptable: el volumen puede moderarse para un look elegante o acentuarse para uno más moderno. Kai Havertz, del Arsenal, luce este estilo de gran manera.

4. Corte medio desenfadado con textura

Julián Álvarez utiliza un corte medio desenfadado con textura|Crédito: Azteca Deportes

Este estilo funciona por su naturalidad y movimiento. El largo medio permite que el cabello caiga de forma orgánica, suavizando rasgos faciales y aportando juventud. Los laterales no excesivamente cortos evitan contrastes duros, lo que hace que el rostro se vea más armónico.

Queda bien en casi cualquier hombre porque no exige una forma de cara perfecta ni un peinado exacto. Es flexible, cómodo y muy adaptable al tipo de cabello. Además, transmite una imagen relajada pero cuidada, algo que resulta atractivo de forma general. Si tienes pelo lacio u ondulado, este estilo quedará ideal en ti. Julián Álvarez, jugador de Atlético de Madrid, es un gran ejemplo de ello.

