Así puedes pedir el corte de pelo de Lamine Yamal: este es el tipo de rostro al que le queda perfecto

Lamine Yamal no solo la revienta en la cancha, sino también afuera al imponer nuevos looks, como lo es su corte de pelo. El segundo mejor jugador del mundo, según la FIFA al quedarse a un peldaño de ganar el Balón de Oro , tiene un peinado que muchos desean tener, pero pocos pueden, debido a que debes tener el tipo de rostro adecuado.

Yamal, quien rechaza las comparaciones con Lionel Messi , utiliza el corte llamado curly undercut, que es ideal si la simetría de tu rostro es redonda y ovalada, el cual el español puso de moda y hoy lo piden la mayoría de niños y adolescentes que son fanáticos del Barcelona y del 10 blaugrana.

De acuerdo con Paul Tudor, director y estilista del Salón David Kunzle Fuencarral, este tipo de corte es compatible con cualquier tipo de cabello, aunque es indispensable que haya un buen volumen de pelo en la parte de arriba, a fin de poder lucir el rizado, si eres lacio.

Los pasos a seguir para tener el corte de Lamine Yamal

Para tener el corte de pelo de Lamine Yamal es importante seguir estos 3 pasos, para que después se los proporciones a tu estilista o barbero de confianza, a fin de que obtengas un buen resultado y comiences a brillar dentro de los terrenos de juego, tal como lo hace el español con su club y selección.

Los laterales deben ir muy cortos, desde abajo hasta las sienes. Recortar con máquina, para que los rizados destaquen más No recortar ni rebajar el cabello de la parte superior.

El especialista recalcó que este tipo de corte no es ideal para las personas que tienen el pelo muy delgado o los que comienzan a perderlo, ya que se debe tener suficiente cabello en la parte de la coronilla para que luzca como todo un campeón de Europa.