Costa Rica vs Honduras: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, HOY martes 18 de noviembre; marcador online

Costa Rica se encuentra al borde de quedar fuera de la Copa del Mundo de 2026. Dirigidos por Miguel Herrera, el equipo del 'Piojo' se encuentra obligado a ganarle a Honduras y esperar a que Haití pierda o empate ante Nicaragua para poder sellar su boleto al Mundial del año entrante.

Del otro lado, la escuadra de 'La H' necesita ganarle a los 'Ticos' y esperar a que Haití empate o pierda contra Nicaragua. En caso de que Honduras y el cuadro isleño consigan los tres puntos ante sus respectivos rivales, el clasificado se definirá por la diferencia de goles en el Grupo C de las Eliminatorias de Concacaf.

