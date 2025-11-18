deportes
Costa Rica vs Honduras: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, HOY martes 18 de noviembre; marcador online

Sigue todas las acciones del juego de Costa Rica vs Honduras, duelo correspondiente a la Fecha 6 de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026

Costa Rica vs Honduras, Eliminatorias Concacaf para el Mundial 2026
Oscar Rodríguez
Mundial México 2026
Costa Rica se encuentra al borde de quedar fuera de la Copa del Mundo de 2026. Dirigidos por Miguel Herrera, el equipo del 'Piojo' se encuentra obligado a ganarle a Honduras y esperar a que Haití pierda o empate ante Nicaragua para poder sellar su boleto al Mundial del año entrante.

Del otro lado, la escuadra de 'La H' necesita ganarle a los 'Ticos' y esperar a que Haití empate o pierda contra Nicaragua. En caso de que Honduras y el cuadro isleño consigan los tres puntos ante sus respectivos rivales, el clasificado se definirá por la diferencia de goles en el Grupo C de las Eliminatorias de Concacaf.

