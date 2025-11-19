Costa Rica 0-0 Honduras: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de Miguel Herrera HOY martes 18 de noviembre, partido de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026; marcador online y por internet

Te puede interesar: México vs Paraguay Ver EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido amistoso de la Selección Mexicana por la Fecha FIFA, marcador por tv abierta y stream

Costa Rica se encuentra al borde de quedar fuera de la Copa del Mundo de 2026. Dirigidos por Miguel Herrera, el equipo del 'Piojo' se encuentra obligado a ganarle a Honduras y esperar a que Haití pierda o empate ante Nicaragua para poder sellar su boleto al Mundial del año entrante.

Del otro lado, la escuadra de 'La H' necesita ganarle a los 'Ticos' y esperar a que Haití empate o pierda contra Nicaragua. En caso de que Honduras y el cuadro isleño consigan los tres puntos ante sus respectivos rivales, el clasificado se definirá por la diferencia de goles en el Grupo C de las Eliminatorias de Concacaf.

Te puede interesar: OFICIAL: Así quedan los 4tos de Final del Mundial Sub-17