Crimson Desert revela su hoja de ruta con mejoras clave y nuevo contenido

Tras un lanzamiento exitoso, Crimson Desert se prepara para evolucionar con una serie de actualizaciones que llegarán entre abril y junio. El equipo de desarrollo confirmó que estas mejoras están basadas en gran parte en el feedback de la comunidad, con el objetivo de ofrecer una experiencia más completa y pulida.

Te puede interesar: Crimson Desert desata la tormenta: el RPG de mundo abierto que ya supera los 3 millones de reservas

Entre las novedades más destacadas se encuentra la posibilidad de revivir combates contra jefes ya derrotados, lo que permitirá a los jugadores enfrentarse nuevamente a desafíos importantes. Además, se añadirá un sistema de niveles de dificultad (fácil, normal y difícil), ofreciendo mayor control sobre la experiencia de combate.

En el apartado de jugabilidad, se introducirán nuevas habilidades para personajes como Damiane y Oongka, buscando equilibrar su rendimiento con otros protagonistas. También se incluirá una opción para ocultar las armas en la espalda, mejorando la inmersión visual dentro del mundo del juego.

El sistema de progresión y personalización también recibirá mejoras, con la llegada de nuevos atuendos y la actualización de algunos que anteriormente estaban limitados a compras o donaciones, permitiendo que más jugadores puedan equiparlos.

En cuanto a calidad de vida, el juego incorporará nuevos sistemas de almacenamiento especializados, incluyendo espacios dedicados para alimentos, materiales recolectables, atuendos y objetos de misión. Asimismo, se añadirán nuevas mascotas y monturas invocables, junto con opciones ampliadas de equipamiento.

Te puede interesar: Crimson Desert, el videojuego surcoreano que sueña con conquistar México y Latinoamérica

A nivel técnico, se esperan mejoras en la interfaz de usuario, opciones de personalización de controles y una optimización visual en los paisajes lejanos para reforzar la inmersión.

Finalmente, los jugadores podrán disfrutar de la banda sonora oficial mediante un DLC gratuito en Steam y su lanzamiento en plataformas musicales.

Con esta hoja de ruta, Crimson Desert apunta a consolidar su propuesta como uno de los RPG más ambiciosos del año.