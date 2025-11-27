deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

¿Casi terminado o no? Falta muy poco para el Mundial y así va el avance del Estadio Azteca a finales de noviembre

Mediante redes sociales, se conocieron las nuevas remodelaciones que tuvo el Estadio Azteca durante el mes de noviembre y cuánto falta para el fin de la obra

Avances en el Estadio Azteca
Crédito: @MXESTADIOS / X
Avances en el Estadio Azteca
Rodrigo Acuña
Mundial México 2026
Compartir

Cada vez falta menos para el comienzo del Mundial 2026, que tiene a México como líder de ventas en cuanto a boletos se refiere , y los distintos estadios del futbol mexicano se están preparando para recibir la fiesta del futbol en junio del año próximo. La remodelación del Estadio Azteca es uno de los proyectos más ambiciosos y, mediante redes sociales, se pudieron conocer los nuevos avances en la obra.

Las innovaciones que tuvo el Estadio Azteca durante el mes de noviembre

Distintos videos fueron compartidos en las redes sociales donde se puede observar como el Coloso de Santa Úrsula se encuentra siendo remodelado día y noche por los obreros presentes. En dichas imágenes, destaca la nueva grada para los aficionados VIP, que se encuentra completamente construida, además de que la obra ingresará en una fase importante durante los próximos días.

Estadio Azteca noviembre 2025
Crédito: @MXESTADIOS / X
Así luce el Estadio Azteca en noviembre de 2025

Resulta que la nueva zona premier ya está totalmente colada, por lo que próximamente la idea es ultimar detalles como el retiro de la cimbra, mientras se continúa con los trabajos en el interior. El Estadio Azteca (que pasará a ser llamado Banorte) tendrá varios detalles de lujos, donde incluso los asistentes podrán ver a centímetros a los jugadores que saltarán al campo.

TE PUEDE INTERESAR:

Los avances en el terreno de juego del Estadio Azteca

Las gradas no fue la única zona en recibir mejoras, pues dentro del terreno de juego se colocaron diversos tubos, además de grava que ayudará a que el desalojo de agua sea lo mejor posible. Incluso, en algunas partes del campo, ya luce aplanado, lo que evidencia que en esos sectores ya están listos para avanzar con la obra.

¿Cuándo estará listo el Estadio Azteca para el Mundial 2026?

Según pudo comentar Félix Aguirre, director adjunto del Estadio Azteca, el recinto estará disponible para su reinauguración el día 28 de febrero de 2026. Cabe recordar que México estrenará su nuevo hogar ante Portugal exactamente un mes después, es decir, el 28 de marzo de ese mismo año. La Selección Mexicana enfrentará a los lusos en un partido amistoso que conmemorará el regreso del emblemático estadio.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

Te Recomendamos

Sorteo del Mundial 5 de diciembre 10_45 am
Mundial México 2026
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México
México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
×
×