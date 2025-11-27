¿Casi terminado o no? Falta muy poco para el Mundial y así va el avance del Estadio Azteca a finales de noviembre

Cada vez falta menos para el comienzo del Mundial 2026, que tiene a México como líder de ventas en cuanto a boletos se refiere , y los distintos estadios del futbol mexicano se están preparando para recibir la fiesta del futbol en junio del año próximo. La remodelación del Estadio Azteca es uno de los proyectos más ambiciosos y, mediante redes sociales, se pudieron conocer los nuevos avances en la obra.

Las innovaciones que tuvo el Estadio Azteca durante el mes de noviembre

Distintos videos fueron compartidos en las redes sociales donde se puede observar como el Coloso de Santa Úrsula se encuentra siendo remodelado día y noche por los obreros presentes. En dichas imágenes, destaca la nueva grada para los aficionados VIP, que se encuentra completamente construida, además de que la obra ingresará en una fase importante durante los próximos días.

Así luce el Estadio Azteca en noviembre de 2025

Resulta que la nueva zona premier ya está totalmente colada, por lo que próximamente la idea es ultimar detalles como el retiro de la cimbra, mientras se continúa con los trabajos en el interior. El Estadio Azteca (que pasará a ser llamado Banorte) tendrá varios detalles de lujos, donde incluso los asistentes podrán ver a centímetros a los jugadores que saltarán al campo.

De noche, así se ven los trabajos en el Estadio Azteca.

-Ya está 100% colada la nueva tribuna VIP.

-Ya sé instala la tubería del drenaje de la cancha y se recubre con arena.

-Ya van dos anillos de nuevas butacas en la parte más alta.



Los avances en el terreno de juego del Estadio Azteca

Las gradas no fue la única zona en recibir mejoras, pues dentro del terreno de juego se colocaron diversos tubos, además de grava que ayudará a que el desalojo de agua sea lo mejor posible. Incluso, en algunas partes del campo, ya luce aplanado, lo que evidencia que en esos sectores ya están listos para avanzar con la obra.

Es oficial.

La zona de prensa del Mundial será en la esquina norte del Azteca, con una cabina y asientos con mesas.



Este es el mapa oficial de zonas.

La categoría 4 (la mas barata) es ridículamente pequeña, arriba en esquinas, para no más de 2 mil personas.

¿Cuándo estará listo el Estadio Azteca para el Mundial 2026?

Según pudo comentar Félix Aguirre, director adjunto del Estadio Azteca, el recinto estará disponible para su reinauguración el día 28 de febrero de 2026. Cabe recordar que México estrenará su nuevo hogar ante Portugal exactamente un mes después, es decir, el 28 de marzo de ese mismo año. La Selección Mexicana enfrentará a los lusos en un partido amistoso que conmemorará el regreso del emblemático estadio.