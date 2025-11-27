Por esta razón España y Argentina solo se podrían enfrentar en la FINAL del Mundial 2026

El sorteo para la fase de grupos del Mundial 2026 se llevará a cabo la próxima semana y, en medio de sus curiosidades, destaca el hecho de que España y Argentina podrían enfrentarse solamente si ambas selecciones llegan a la gran final. Ahora bien, ¿a qué se debe esto?

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

Argentina llegará a la Copa Mundial 2026 como la vigente campeona luego de derrotar en la final pasada a Francia. España, por su parte, se ha convertido en una de las selecciones más importantes a nivel mundial, por lo que buscará un título más en la siguiente edición a llevarse a cabo el próximo año.

Mundial 2026: ¿Por qué España y Argentina solamente se pueden enfrentar en la final?

Los lineamientos oficiales para el sorteo rumbo al Mundial 2026 establecen que las dos selecciones mejor ubicadas en el ranking mundial de la FIFA serán asignadas en lados opuestos del cuadro, lo cual sugiere que tanto Argentina como España no se podrían enfrentar sino hasta la gran final del certamen.

Por supuesto que este hecho se cumpliría de tal forma únicamente si ambas escuadras terminan como líderes de su grupo, pues de lo contrario las dos podrían medirse en instancias definitivas sin que esta sea la gran final, un partido de ensueño para los amantes del futbol.

Se trata, entonces, de conseguir una distribución equilibrada que, de cierta forma, beneficie a aquellas escuadras que están en el Bombo 1. De hecho este mismo criterio se aplicará para las Selecciones de Francia e Inglaterra, las cuales podrían medirse hasta la gran final si obtienen el liderato en sus respectivos sectores.

¿A qué selección enfrentará México en el duelo inaugural del Mundial 2026?

Como parte de las restricciones para el sorteo para la fase de grupos del Mundial 2026, se conoció que México se medirá a una de las selecciones que están en el Bombo 3 a excepción de Panamá. Por ende, sus posibles rivales podrían ser Noruega , Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfíl, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.