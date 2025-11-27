deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Por esta razón España y Argentina solo se podrían enfrentar en la FINAL del Mundial 2026

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, por lo que aquí conocerás la razón por la cual Argentina y España únicamente podrían enfrentarse en la final.

españa-vs-argentina-final-mundial-2026-razon.jpeg
Instagram: Lamine Yamal / X: Lionel Messi
Alan Chávez - Marktube
Mundial México 2026
Compartir

El sorteo para la fase de grupos del Mundial 2026 se llevará a cabo la próxima semana y, en medio de sus curiosidades, destaca el hecho de que España y Argentina podrían enfrentarse solamente si ambas selecciones llegan a la gran final. Ahora bien, ¿a qué se debe esto?

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

Argentina llegará a la Copa Mundial 2026 como la vigente campeona luego de derrotar en la final pasada a Francia. España, por su parte, se ha convertido en una de las selecciones más importantes a nivel mundial, por lo que buscará un título más en la siguiente edición a llevarse a cabo el próximo año.

Mundial 2026: ¿Por qué España y Argentina solamente se pueden enfrentar en la final?

Los lineamientos oficiales para el sorteo rumbo al Mundial 2026 establecen que las dos selecciones mejor ubicadas en el ranking mundial de la FIFA serán asignadas en lados opuestos del cuadro, lo cual sugiere que tanto Argentina como España no se podrían enfrentar sino hasta la gran final del certamen.

Te puede interesar: Estas son todas las bajas que habrá en el Chivas vs Cruz Azul

Te puede interesar: ¿Cuál es el potencial de Gilberto Mora en el EA Sports FC 26?

Por supuesto que este hecho se cumpliría de tal forma únicamente si ambas escuadras terminan como líderes de su grupo, pues de lo contrario las dos podrían medirse en instancias definitivas sin que esta sea la gran final, un partido de ensueño para los amantes del futbol.

Se trata, entonces, de conseguir una distribución equilibrada que, de cierta forma, beneficie a aquellas escuadras que están en el Bombo 1. De hecho este mismo criterio se aplicará para las Selecciones de Francia e Inglaterra, las cuales podrían medirse hasta la gran final si obtienen el liderato en sus respectivos sectores.

¿A qué selección enfrentará México en el duelo inaugural del Mundial 2026?

Como parte de las restricciones para el sorteo para la fase de grupos del Mundial 2026, se conoció que México se medirá a una de las selecciones que están en el Bombo 3 a excepción de Panamá. Por ende, sus posibles rivales podrían ser Noruega , Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfíl, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Lo mejor del Mundial México 2026
Mundial 2026
España
Argentina
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Sorteo del Mundial 5 de diciembre 10_45 am
Mundial México 2026
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México
México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
×
×