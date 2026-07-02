La Temporada 2 de Fatal Fury cierra con broche de oro con la llegada de Kenshiro

Todo listo para darle inicio a una nueva temporada para el juego de peleas de SNK, pero antes de cerrar un capítulo más la compañía de videojuegos anunció la llegada del último peleador a su DLC, se trata del icono de Fist of the North Star: HOKUTO NO KEN, Kenshiro.

Además se ha fijado la fecha de estreno de la Temporada 3 para julio de 2026.

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¿Quién es Kenshiro y por qué es tan importante para el fandom de los juegos de peleas?

Es el salvador postapocalíptico con las distintivas siete cicatrices en su pecho. Como sucesor del arte de asesinato definitivo, Hokuto Shinken, avanza por un camino lleno de peligros; ciertamente, un arriesgado deseo por el Hokuto Shinken orquestado por fuerzas desconocidas que lo llevan a la desolada Ciudad de los Lobos.

¡Kenshiro, de la franquicia Fist of the North Star, se dirige a South Town, tres meses después de su revelación en el evento AnimeJapan 2026! Su aparición como personaje final de la Temporada 2 de FATAL FURY: City of the Wolves coincide con la transmisión de la completamente nueva serie de Fist of the North Star: HOKUTO NO KEN, que se encuentra en emisión en Japón y todo el mundo.

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En cuanto a la jugabilidad, el sucesor del Hokuto Shinken se caracteriza por la gran potencia de sus golpes y su rapidez, basado en la activación de puntos de presión y cambios de estado, e impresionantes opciones de combo que seguramente dejarán desconcertado al oponente. ¡Controla el espacio y mantén a tus enemigos adivinando cuál será el próximo movimiento del contundente y altamente técnico arsenal de Kenshiro y la victoria será tuya en un instante!

Kenshiro es doblado por los actores de voz: Clayton Alexander (ING), Shunsuke Takeuchi (JAP).