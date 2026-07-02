La Temporada del Despertar de la Muerte ya llegó a Diablo IV

Blizzard Entertainment ha anunciado que la Temporada del Despertar de la Muerte ya está disponible en todo el mundo en Diablo IV. Tras la derrota de Mefisto, las fisuras entre los reinos se han agrandado, dando lugar a una nueva y mortífera amenaza a la que los campeones de Santuario deberán enfrentarse a partir de hoy. Esta nueva actualización de temporada redefine la progresión con nuevas mecánicas fundamentales y un sistema de botín renovado.

Te puede interesar: El Caos Infernal se apodera de Santuario en la Temporada 10 de Diablo IV

Prueba gratuita del Conjurador: Del 30 de junio al 7 de julio, los nuevos jugadores podrán acceder al juego base y probar la clase Conjurador gratis hasta el nivel 30. Todo el progreso que consigan se transferirá al comprar el juego.

Rupturas del Pandemonio: Unas extrañas fisuras se abren por todo Santuario y siembran muerte y destrucción. Caza a los Trotarreinos y usa sus portales para acceder a la Cámara Cuentamuertes, donde el impulso será tu mejor arma en la lucha a contrarreloj para expandir el círculo del ritual.

Objetos míticos únicos: Cualquier objeto único que obtengas tiene una probabilidad de ser de calidad mítica o podrá mejorarse a calidad mítica. La calidad mítica ya no se limitará a un puñado de objetos únicos. Ahora tienes total libertad para equiparte lo que quieras sin sacrificar poder.

Te puede interesar: Diablo IV desata el caos: nueva clase Conjurador, prueba gratis del Paladín y una temporada brutal antes de Lord of Hatred

Solo botín propio (SBP): Ya está disponible el modo SBP para los lobos solitarios más competitivos. Juega en solitario, sin formar grupos ni negociar con otros, y asciende en las tablas de posiciones exclusivas de SBP para demostrar tu destreza en igualdad de condiciones.

Tablas de posiciones y la Torre: la experiencia competitiva sale de la fase beta. Alcanza los primeros puestos para obtener halos decorativos y títulos de prestigio exclusivos como prueba de tu dominio ante todo Santuario.

La Temporada del Despertar de la Muerte de Diablo IV ya está disponible en todas las plataformas: Battle.net, Steam, Xbox y PlayStation.