Laufey llega a Fortnite Festival Temporada 14 con música, estilo y nuevas formas de jugar

La música y el gaming vuelven a cruzar caminos en Fortnite con la llegada de Laufey como protagonista de la Temporada 14 de Fortnite Festival, disponible a partir del 16 de abril. La artista, reconocida por su estilo jazz pop y su estética vintage, aterriza en el juego tras su participación en Coachella, llevando su universo musical a una de las experiencias más creativas del battle royale.

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Como ícono de la temporada, Laufey no solo aporta su música, sino también una identidad visual única que se refleja en el nuevo Pase Musical Destello Dorado. Los jugadores que cuenten con el Club de Fortnite desbloquearán de inmediato el atuendo de Laufey, además de poder obtener instrumentos temáticos, auras especiales, la pista de improvisación “Madwoman” y una variante “Era dorada” inspirada en su estética retro.

La tienda del juego también se renueva con contenido adicional, incluyendo el atuendo Laufey Lover Girl, basado en su look viral, así como accesorios, gestos y nuevas pistas musicales que amplían la experiencia dentro del Festival.

Más allá del contenido cosmético, esta temporada introduce mejoras importantes en la jugabilidad. Entre ellas destaca la posibilidad de cantar en tiempo real usando micrófono en consola y PC, una función que busca acercar la experiencia a una presentación musical auténtica. También se añade compatibilidad con baterías para una ejecución más realista y una nueva interfaz de mezcla rápida que permite cambiar entre canciones sin interrumpir la improvisación.

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Con esta colaboración, Fortnite Festival continúa consolidándose como un espacio donde la música en vivo, la personalización y la interacción convergen, ofreciendo a los jugadores nuevas formas de expresarse dentro del juego.