Cuánto cuesta un conjunto de la marca de ropa deportiva de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, presentó una nueva faceta fuera del entorno futbolístico. La modelo e influencer lanzó MIMOA, una marca de ropa deportiva y loungewear que ya tiene precios visibles para México y que apunta a prendas cómodas, de estilo minimalista y uso diario.

La colección incluye tops, leggings, shorts, sudaderas, chaquetas y pantalones deportivos. Sin embargo, una de las dudas principales entre los usuarios es cuánto cuesta armar un conjunto completo de la marca. Desde ya, los precios pueden ser interesantes, aunque están lejos de ser económicos.

Cuánto cuesta un conjunto deportivo de Georgina Rodríguez

Un conjunto básico de MIMOA, compuesto por top deportivo y leggings, cuesta aproximadamente 2 mil 400 pesos mexicanos en la tienda oficial para México.

Cuánto cuesta un conjunto deportivo de MIMOA|Crédito: MIMOA

El cálculo surge de combinar un top deportivo, que aparece en torno a los 1,050 pesos mexicanos, con unos leggings básicos, publicados cerca de los 1,350 pesos mexicanos. De esta manera, el look de dos piezas queda por encima de los dos mil pesos, sin contar posibles gastos de envío o cargos adicionales al momento de la compra.

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En caso de elegir una versión distinta de leggings, como los modelos rectos o acampanados, el precio puede subir. Algunas de esas prendas aparecen alrededor de los 1,500 pesos mexicanos, por lo que el conjunto se eleva a unos 2 mil 550 pesos mexicanos.

Cuánto cuesta un conjunto completo de MIMOA

El precio cambia si se busca un look más completo. Si al top y los leggings se le agrega una chaqueta deportiva con cremallera, el costo puede superar los 4 mil pesos mexicanos.

Una combinación de top, leggings y chaqueta queda aproximadamente entre 4,000 y 4,150 pesos mexicanos, dependiendo del modelo elegido en la parte inferior. La chaqueta figura cerca de los 1,600 pesos mexicanos, por lo que es la prenda que más eleva el precio final del outfit.

Conjunto completo MIMOA|Crédito: MIMOA

También existe una alternativa más cercana al loungewear. Un conjunto compuesto por pantalón deportivo tipo tracksuit y chaqueta puede rondar los 3 mil 450 pesos mexicanos. Este look responde más a una propuesta casual que a un conjunto estrictamente de entrenamiento.

Georgina Rodríguez amplía su faceta empresarial

El lanzamiento de MIMOA marca un nuevo movimiento de Georgina Rodríguez dentro del mundo de la moda. Aunque su figura está directamente asociada a Cristiano Ronaldo, la española busca consolidar un proyecto propio en una industria que combina deporte, estilo de vida y consumo digital.

Este emprendimiento se suma a otras ideas de negocios de la influencer como Bellhatria Real Estate, su agencia inmobiliaria de lujo; OM By G, marca de moda impulsada en 2021; campañas publicitarias para Guess, Gucci, Prada y Chanel, entre otras.