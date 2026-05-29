Mientras Julián Quiñones gana 4,5 millones, este es el sueldo del delantero estrella de Sudáfrica

La Selección Mexicana debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contra Sudáfrica, el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Julián Quiñones se perfila para ser uno de los delanteros titulares en el equipo de Javier Aguirre, futbolista que viene de tener una temporada récord con el Al Qadsiah de Arabia Saudita. Sus números justifican el gigante sueldo que recibe por año en el territorio árabe.

Diversos reportes señalan que Quiñones goza de un salario de 4,5 millones de dólares por temporada en el Al Qadsiah, cifras que equivalen a 80 millones de pesos al cambio del día de hoy. El exfutbolista del América se posiciona como uno de los jugadores mexicanos mejor pagados en todo el mundo y supera con creces a la máxima figura de los Bafana Bafana: Lyle Foster.

El salario de Lyle Foster en Inglaterra

Lyle Foster, delantero centro de Sudáfrica, es la máxima estrella del combinado africano. Juega en Europa desde el año 2019 y, actualmente, defiende la camiseta del Burnley, equipo que recientemente descendió a la EFL Championship (Segunda División). Pese a ello, el canterano de Orlando Pirates cuenta con uno de los salarios más bajos de toda la plantilla inglesa.

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De acuerdo a los datos arrojados por la plataforma especializada, Capology, Lyle Foster recibe apenas 53 mil dólares por año en el Burnley. Esto se traduce a unos 920 mil pesos aproximadamente, marcando una diferencia abismal respecto a lo que percibe Julián Quiñones en Arabia Saudita. Y es que la brecha entre ambos es de nada más ni nada menos que de 79 millones de pesos anuales.

Cabe resaltar que Foster cuenta con un valor de mercado de 10 millones de euros, mientras que Quiñones lo supera por muy poco con un precio de 12 millones de euros en el mercado. Estos datos arrojados por Transfermarkt reflejan la importancia del mercado inglés respecto al árabe, ya que los números de ambos jugadores son totalmente opuestos si tenemos en cuenta la última temporada.

Los números de Quiñones comparados a Foster

La diferencia estadística es enorme a favor de Julián Quiñones. El atacante mexicano cerró una temporada de élite a nivel producción: 33 goles en 31 partidos, más de un gol por 90 minutos, y 37 participaciones directas de gol. Además, la propia Saudi Pro League destacó su hat-trick en la última jornada y su consagración como ganador de la Bota de Oro.

Lyle Foster, en cambio, tuvo una campaña mucho más discreta desde el impacto ofensivo directo: 3 goles y 2 asistencias en 1,372 minutos con Burnley. Su contexto, eso sí, es más exigente: compite en la Premier League, en un equipo de menor volumen ofensivo y con menos control de partido que Al Qadsiah en Arabia Saudita. Aun así, sus números muestran que no llega a la Copa Mundial de la FIFA™ como un delantero de gran producción goleadora en clubes, sino más bien como un atacante físico, móvil y útil para presionar, descargar y atacar espacios.

