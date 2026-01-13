Nadie se imagina a qué se dedica Dolores Aveiro, la madre de Cristiano Ronaldo: esto es lo que hace

Una buena parte de las familias de futbolistas reconocidos a nivel mundial dejan de trabajar gracias a la ayuda económica proporcionada por el jugador, sin embargo, este no es el caso de la madre de Cristiano Ronaldo . María Dolores Aveiro no disfruta de la fortuna de su hijo y, en cambio, se gana la vida siendo una mujer emprendedora, atendiendo sus negocios que formó de manera independiente.

Distinto a la mayoría de las personas de su edad, Aveiro ha logrado acoplarse a la actualidad y supo adentrarse al mundo de la tecnología de la cual sabe cómo sacar provecho mediante la irrupción de las redes sociales. La madre de Cristiano utiliza estas herramientas para impulsar su marca personal, además de proyectar su propia imagen como empresaria, siendo su libro Madre Coraje, uno de sus emprendimientos más destacados .

Dolores Aveiro tiene su propia marca personal en redes sociales|Crédito: @doloresaveiroofficial / IG

Todos los emprendimientos de María Dolores Aveiro, madre de CR7

En el pasado, María Dolores trabajó como cocinera. Gracias a largos años de esfuerzo duro, la madre de Ronaldo se convirtió en una experta en la cocina, por lo que decidió abrir un restaurante de comida lusitana en Brasil. Allí se preparan platillos típicos de Portugal y fue todo un éxito, pues recientemente consiguió abrir una nueva sucursal en territorio brasileño.

TE PUEDE INTERESAR:



Pero eso no es todo, ya que Aveiro también consiguió crear su propia marca de vino, un negocio en el que muchas celebridades han incursionado en este último tiempo. La mamá de Cristiano tiene su propio sello con vinos blancos, rosados y tintos, sumado al aceite que produce en Alentejo. Todos estos productos son creados en Portugal por una directriz que maneja ella, apoyando a los productores de su país natal.

Otro negocio que ha sido exitoso para María Dolores consta de una sociedad con su hija Katia. Ambas lanzaron una serie de artículos de belleza que consiste en una crema antiedad para rostro y busto y una crema rejuvenecedora para ojos y labios. En este caso, aprovecharon la gran cantidad de aficionadas femeninas de Cristiano para vender sus productos con fuerte presencia en redes sociales.

“Mamá coraje”, la denominación de Dolores Aveiro

La madre de Cristiano se autodenomina como “Mamá coraje”, pues logró sacar adelante a la familia con trabajo duro y una buena educación hacia sus hijos. Hoy en día, todos ellos ya son adultos independientes y Aveiro no se quiso quedar atrás: decidió emprender todos estos proyectos con el objetivo de mantenerse activa, ser útil y proactiva, además de recibir beneficios económicos por sus grandes ideas.