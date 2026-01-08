EA SPORTS FC 26 presenta el Equipo del Año (TOTY) y abre la votación global de la comunidad

EA SPORTS FC ha revelado oficialmente a los nominados y nominadas al Equipo del Año (TOTY) de EA SPORTS FC 26, uno de los reconocimientos más importantes dentro del ecosistema futbolístico digital. Fiel a su espíritu comunitario, el TOTY vuelve a ser una celebración impulsada por los y las fans, quienes tendrán la responsabilidad de elegir a los mejores futbolistas del año tanto en la rama masculina como femenina.

La votación ya se encuentra disponible dentro del juego y en la web oficial de EA SPORTS FC, y a partir del 9 de enero también podrá realizarse a través de las redes sociales oficiales en Instagram y X. Los jugadores y jugadoras seleccionados en el TOTY XI recibirán ítems especiales dentro de EA SPORTS FC 26 y FC Mobile, convirtiéndose en algunas de las cartas más codiciadas de Ultimate Team.

Una de las grandes novedades de este año es la introducción del Premio a los Capitanes y Capitanas del Equipo del Año, un reconocimiento adicional que busca destacar a las figuras que trascendieron dentro y fuera del campo durante el año calendario. Todos los nominados al TOTY XI serán elegibles para este nuevo galardón, el cual se definirá exclusivamente a través de la experiencia de votación en el sitio oficial. Los ganadores se anunciarán el 15 de enero y estarán disponibles en el juego en los días posteriores.

Además, regresa el popular Futbolista N.12, una votación especial que permite a la comunidad homenajear a un jugador y una jugadora que tuvieron un desempeño sobresaliente en 2025, pero que no lograron entrar al XI final. Esta votación estará activa del 17 al 20 de enero, con los resultados revelados el 23 de enero.

Los nominados al TOTY 2026 incluyen a algunas de las mayores estrellas del fútbol global, como Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Virgil van Dijk, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Trinity Rodman, entre muchos otros talentos que marcaron el rumbo del fútbol durante el último año.

Los ítems del Equipo del Año estarán disponibles en Ultimate Team del 16 al 30 de enero, con lanzamientos escalonados por posición y una ventana final donde se incluirán el TOTY XI, el Futbolista N.12 y las Menciones Honorables. Una vez más, EA SPORTS FC reafirma que El Club es Tuyo y que la historia del fútbol también se escribe con el voto de su comunidad.