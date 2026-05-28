La joya de Sudáfrica que ya comparan con Sadio Mané y amenaza a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a la vuelta de la esquina y mucho se habla del show inaugural en el Estadio CDMX y, claro, del partido entre la Selección Mexicana y su par de Sudáfrica. Hay varios jugadores rivales a tener en cuenta para el duelo del jueves 11 de junio en el Estadio CDMX, pero hay un sudafricano que comparan con Sadio Mané.

Mientras la expectativa crece por el debut mundialista, el conjunto azteca deberá poner especial atención en la nueva figura de los bafana bafana. Se trata de Relebohile Mofokeng, uno de los 4 jugadores con más goles de Sudáfrica. Este talentoso atacante destaca por su velocidad, encare y desequilibrio individual, a tal punto de ser comparado con el crack senegalés.

Quién es Relebohile Mofokeng, la joya de Sudáfrica que amenaza a México

Lo concreto es que la joven promesa de Sudáfrica tiene apenas 21 años y milita en el Orlando Pirates de su país, escuadra con la que recientemente se consagró campeón de liga. Mofokeng irrumpió con un nivel arrollador en la temporada 2025-26, consolidándose en su club tras registrar un saldo de 11 goles y 9 asistencias en 36 partidos disputados.

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Esos números también hacen muy difíciles las cosas para sus marcadores. La joya sudafricana destaca principalmente por su capacidad para generar jugadas de peligro desde la banda izquierda hacia el centro, una característica idéntica al estilo que hizo famoso a Mané en el Liverpool. El técnico Hugo Broos no dudó en incluirlo en la lista definitiva para la justa global.

El peligro de Relebohile Mofokeng en el partido inaugural del Mundial 2026

Ambas escuadras ultiman detalles para el arranque del campeonato de la FIFA. El combinado nacional sabe que para asegurar los primeros tres puntos del Grupo A en casa será fundamental neutralizar el talento de Mofokeng y evitar que explote su velocidad en el contragolpe.

Así comparan los aficionados a Relebohile Mofokeng con Sadio Mané

“¡Solo tenemos una leyenda en África en su totalidad, y su nombre es solo Sadio Mané! El próximo vendrá de Sudáfrica, y su nombre es Relebohile Mofokeng”, escribió un aficionado en X. Otro respondió: “¿Si tengo que elegir un entrenamiento entre Lamine Yamal y Lionel Messi o Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo? Elijo entrenar con Relebohile Mofokeng y Sadio Mane”.