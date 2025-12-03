Simulamos 100 veces el sorteo del Mundial 2026: este sería el grupo más probable de México

100 simulaciones completas utilizando uno de los simuladores más precisos y actualizados de la red, que respeta al 100% todos los candados de la FIFA (bombos, máximo un equipo por confederación salvo Europa y restricciones geográficas con los anfitriones).

Los resultados muestran tendencias muy claras sobre lo que le podría tocar a la Selección Mexicana en su grupo.

Bombo 2: Sudamérica manda, Uruguay es el “coco”

En el 48% de las simulaciones, el rival del Bombo 2 fue sudamericano. Uruguay apareció junto a México en el 18 % de los casos, seguido por Ecuador y Colombia. Los europeos (Croacia, Suiza y Austria) salieron en un 22%, mientras que las asiáticas (Japón, Corea del Sur, Australia e Irán) lo hicieron en un 20%. Las africanas Senegal y Marruecos fueron las menos frecuentes, con apenas un 10%.

Bombo 3: Asia y África dominan, Arabia Saudita lidera

Al tener mayor cantidad de plazas, los equipos asiáticos y africanos coparon este bombo. En el 76% de las 100 simulaciones el rival fue de AFC o CAF. El que más se repitió fue Arabia Saudita (15%), seguido de cerca por Uzbekistán (12%). Entre los africanos, Costa de Marfil fue el más recurrente con un 11%. Paraguay, Noruega y Escocia apenas sumaron el 24% restante. (Panamá, recordemos, está fuera de la ecuación por ser Concacaf).

Bombo 4: ¡Alerta roja europea! Un campeón del mundo acecha

Aquí está la gran sorpresa: en el 74 % de las simulaciones, el rival del Bombo 4 sería uno de los cuatro ganadores del repechaje europeo. Esto abre la puerta a que México podría enfrentar nada menos que a Italia (si los azzurri ganan su repechaje) o a selecciones de como Polonia, Suecia, Ucrania o Albania, que fue la llave de UEFA que más veces salió con un 20%.

Los africanos Cabo Verde y Ghana solo aparecieron en un 16%, mientras que Jordania y Nueva Zelanda sumaron apenas 6 % y 4% respectivamente. (En este bombo están fuera de la posibilidad Haití, Curazao y los repechajes intercontinentales debido a la presencia de Concacaf)

El grupo más probable según las 100 simulaciones

Con base en las frecuencias más altas, el escenario estadísticamente más repetido quedaría así:

- México (anfitrión, Bombo 1)

- Uruguay / Ecuador / Colombia (Bombo 2)

- Arabia Saudita / Uzbekistán / Costa de Marfil (Bombo 3)

- Ganador repechaje UEFA (Bombo 4)

Si afinamos aún más con los equipos individuales que más se repitieron, el “grupo probabilístico” sería:

México

Uruguay

Arabia Saudita

Polonia / Suecia / Ucrania / Albania

México abriría el Mundial en el Estadio Azteca el 11 de Junio ante Arabia Saudita, rival al que se enfrentó en Qatar 2022. El siguiente partido sería contra Uruguay en Guadalajara, mientras que cerraría la fase de grupos en Ciudad de México ante el europeo.

