Las 20 selecciones que se salvaron de enfrentar a México en el Sorteo del Mundial 2026

El próximo viernes 5 de diciembre, en Washington DC, se realizará el sorteo del Mundial 2026 , el primero con 48 selecciones y 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

México, como anfitrión y cabeza de serie del Bombo 1, conocerá a sus tres rivales de fase de grupos, pero ya desde ahora tiene 20 naciones completamente descartadas por los estrictos criterios de la FIFA para evitar repeticiones geográficas y equilibrar la competencia.

El Bombo 1: las 11 potencias que México no enfrentará

Como cabeza de serie, la Selección Mexicana evitará automáticamente a las otras 11 selecciones del Bombo 1. Esto significa que no habrá duelos de fase de grupos contra:

Argentina

Brasil

Francia

Inglaterra

España

Alemania

Bélgica

Portugal

Países Bajos

Estados Unidos

Canadá

El candado de la Concacaf: otros tres rivales imposibles

La FIFA mantiene la regla de máximo un equipo por confederación en cada grupo (excepto Europa, que permite hasta dos). Por ello, México no podrá coincidir con ninguna otra selección de Concacaf ya clasificada directamente:

Panamá

Haití

Curazao

Estos tres equipos se colocarán necesariamente en grupos diferentes al del México, y tampoco pueden estar con Estados Unidos o Canadá, por lo que les tocará medirse a una de las potencias mundiales.

Los repechajes: seis plazas que tampoco caerán con México

Dos de los seis cupos pendientes se definirán en los repechajes intercontinentales de marzo 2026. En esas llaves participan Jamaica y Surinam (Concacaf), Bolivia (Conmebol), Congo (CAF), Iraq (AFC) y Nueva Caledonia (OFC). Debido a la presencia de equipos de Concacaf en ambas eliminatorias, ninguna de estas naciones puede quedar en el Grupo A donde se ubicará el equipo de Javier Aguirre:

Jamaica

Surinam

Bolivia

Congo

Iraq

Nueva Caledonia

En resumen, estas son las 20 selecciones que México tiene 100 % descartadas para la fase de grupos:

Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra, España Alemania, Bélgica, Portugal, Países Bajos, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Haití, Curazao, Jamaica, Surinam, Bolivia, Congo, Iraq y Nueva Caledonia.

