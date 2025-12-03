Las 20 selecciones que se salvaron de enfrentar a México en el Sorteo del Mundial 2026
El próximo viernes 5 de diciembre, en Washington DC, se realizará el sorteo del Mundial 2026, el primero con 48 selecciones y 12 grupos de cuatro selecciones
México, como anfitrión y cabeza de serie del Bombo 1, conocerá a sus tres rivales de fase de grupos, pero ya desde ahora tiene 20 naciones completamente descartadas por los estrictos criterios de la FIFA para evitar repeticiones geográficas y equilibrar la competencia.
El Bombo 1: las 11 potencias que México no enfrentará
Como cabeza de serie, la Selección Mexicana evitará automáticamente a las otras 11 selecciones del Bombo 1. Esto significa que no habrá duelos de fase de grupos contra:
Argentina
Brasil
Francia
Inglaterra
España
Alemania
Bélgica
Portugal
Países Bajos
Estados Unidos
Canadá
El candado de la Concacaf: otros tres rivales imposibles
La FIFA mantiene la regla de máximo un equipo por confederación en cada grupo (excepto Europa, que permite hasta dos). Por ello, México no podrá coincidir con ninguna otra selección de Concacaf ya clasificada directamente:
Panamá
Haití
Curazao
Estos tres equipos se colocarán necesariamente en grupos diferentes al del México, y tampoco pueden estar con Estados Unidos o Canadá, por lo que les tocará medirse a una de las potencias mundiales.
Los repechajes: seis plazas que tampoco caerán con México
Dos de los seis cupos pendientes se definirán en los repechajes intercontinentales de marzo 2026. En esas llaves participan Jamaica y Surinam (Concacaf), Bolivia (Conmebol), Congo (CAF), Iraq (AFC) y Nueva Caledonia (OFC). Debido a la presencia de equipos de Concacaf en ambas eliminatorias, ninguna de estas naciones puede quedar en el Grupo A donde se ubicará el equipo de Javier Aguirre:
Jamaica
Surinam
Bolivia
Congo
Iraq
Nueva Caledonia
En resumen, estas son las 20 selecciones que México tiene 100 % descartadas para la fase de grupos:
Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra, España Alemania, Bélgica, Portugal, Países Bajos, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Haití, Curazao, Jamaica, Surinam, Bolivia, Congo, Iraq y Nueva Caledonia.
