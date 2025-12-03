Gran presencia CONFIRMADA para el sorteo mundialista

La antesala del Mundial 2026 empieza a tomar forma y este lunes la Casa Blanca confirmó un movimiento que generará mucha atención dentro y fuera del deporte: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a la ceremonia del sorteo de la Copa del Mundo el próximo 5 de diciembre en Washington.

Un evento que será determinante para conocer el camino que seguirán las 48 selecciones participantes en la primera edición ampliada del torneo.

La presencia de Trump se lleva todas las miradas

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, detalló que Trump estará presente en el Kennedy Center, sede elegida para esta ceremonia global que arrancará a las 10:45 de la mañana por Azteca 7, en uno de los escenarios culturales más prestigiosos del país.

Estados Unidos será coanfitrión junto con México y Canadá, en un año simbólico para la Unión Americana, que celebrará su 250 aniversario de independencia. Para Trump, esta Copa del Mundo no solo es un evento deportivo, sino también un símbolo político importante durante su administración.

Mundial histórico bajo reflectores políticos

Esta edición de la Copa del Mundo es histórica por varias razones. Será la primera con 48 selecciones y también la primera que se dispute en tres países, un proyecto que fue aprobado en 2018, durante el primer mandato de Trump.

Aunque perdió las elecciones de 2020 ante Joe Biden, el republicano regresó a la Casa Blanca el año pasado y ahora busca proyectar esta fiesta mundialista como un logro más de su gestión. Pero el camino hacia 2026 no ha estado libre de tensión. Las decisiones y declaraciones del presidente han provocado agitación política alrededor del torneo.

Trump ha endurecido su postura en temas como migración e inseguridad, lo que lo ha llevado incluso a plantear la posibilidad de trasladar partidos programados en ciudades estadounidenses gobernadas por la oposición demócrata.

El sorteo marcará el rumbo hacia la gran fiesta

A pesar del ruido político, el sorteo del 5 de diciembre será un momento clave para todas las selecciones clasificadas, incluidas las de México y Latinoamérica, que seguirán de cerca la configuración de grupos rumbo al Mundial 2026.

El balón está por rodar en la ceremonia, y con Trump presente en primera fila, el evento promete ser uno de los más mediáticos de los últimos años en el mundo del futbol.

