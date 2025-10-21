deportes
Nota

La insólita teoría de Pentagón Jr. y Cristiano Ronaldo que se hizo viral en redes sociales

Una increíble teoría asegura que Pentagón Jr. y Cristiano Ronaldo son la misma persona y los aficionados reaccionaron en redes sociales

La inédita teoría de Cristiano Ronaldo y Penta Zero Miedo
TV Azteca
La inédita teoría de Cristiano Ronaldo y Penta Zero Miedo
Rodrigo Acuña
Lucha Azteca
Cristiano Ronaldo y Pentagón Jr. comparten un dato que pocos conocen. El luchador mexicano forma parte de la empresa estadounidense WWE y representa a la marca RAW bajo el nombre de Penta Zero Miedo cuenta con una larga trayectoria y tiene aficionados a lo largo de todo el mundo, como la niña que festejó su cumpleaños con temática de Penta . Pero pocos saben que el mexicano tiene una relación con el crack portugués.

Ambos deportistas nacieron el mismo día: 5 de febrero del año 1985. En este contexto, el usuario de X, @TIMWrestling, hizo viral una inédita teoría. El internauta comenta que “curiosamente no existe foto o video que los muestre juntos” por lo que la teoría de que Cristiano es Penta “toma mucha fuerza”. Su publicación alcanzó las 240 mil visualizaciones y generó miles de reacciones. Por otro lado, Ronaldo se enfrentaría a México en 2026 .

Penta y Cristiano nacieron el mismo día
TV Azteca
Penta y Cristiano nacieron el mismo día

El posteo obtuvo unos 14 mil me gusta en X y también generó una buena cantidad de comentarios. Algunos aficionados apoyaron la idea y un usuario aseveró: “Llámenme loco, pero nunca los he visto juntos”. Mientras que otros no pudieron creer la edad de Penta: “No mames que el Penta tiene 40 años ¿Neta?”.

Otros fanáticos aprovecharon la publicación para burlarse de ambos deportistas: “El hijo de Messi y el nieto de Rey Misterio”, esbozó un usuario, mientras que otro compartió: “Además que en ninguna de sus personalidades ha ganado un título mundial”. De todos modos, hay que resaltar que esta teoría surgió en redes y generó controversia entre los aficionados.

Cristiano Ronaldo sigue en carrera para anotar 1000 goles

En la reciente goleada del Al Nassr contra Al Fateh, Cristiano Ronaldo marcó un auténtico golazo y alcanzó las 949 conquistas en toda su carrera. En este contexto, el delantero luso quedó a 51 goles de los 1000 tantos oficiales y, tras la victoria de su equipo, soltó: “El éxito no es un accidente”.

Penta Zero Miedo
Cristiano Ronaldo
Más allá del futbol
Rodrigo Acuña

