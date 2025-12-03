Estas han sido las veces que México NO logró avanzar de la fase de grupos de un Mundial y son más de las que crees

Cada vez falta menos para conocer los rivales que México tendrá que enfrentar durante la fase de grupos del Mundial 2026, sorteo que se llevará a cabo en Estados Unidos . Previo al comienzo del evento, recordamos las veces que la Selección Mexicana no tuvo la posibilidad de avanzar al cuarto partido y el grupo que el combinado nacional tuvo que afrontar durante cada eliminación.

Las veces que México no logró avanzar de la fase de grupos de un Mundial

Uruguay 1930: El difícil debut histórico

En la edición inaugural, México tuvo un debut complicado y pasó a la historia por recibir el primer gol en los Mundiales ante Francia. La falta de experiencia pesó demasiado, resultando en tres derrotas consecutivas y una temprana despedida, marcando el inicio de una larga y ardua curva de aprendizaje en el futbol internacional.



Rivales de grupo: Francia, Chile, Argentina.

Crédito: Mexsport La Selección Mexicana en el Mundial Uruguay 1930

Brasil 1950: El amargo retorno tras la guerra

Tras una larga ausencia por el conflicto bélico mundial, México regresó a la escena sin éxito. El equipo nacional no pudo competir ante la potencia del anfitrión y rivales europeos consolidados, sufriendo goleadas que evidenciaron la gran distancia futbolística que aún existía con la élite, prolongando la sequía de puntos.



Rivales de grupo: Brasil, Yugoslavia, Suiza.

Suiza 1954: Sin puntos en formato corto

En un formato de competencia inusual para la época, la Selección Mexicana solo disputó dos encuentros, pero el desenlace fue idéntico al anterior. A pesar de contar con figuras legendarias en el plantel, la defensa no pudo contener el ataque de sus rivales, culminando su participación sin sumar unidades y eliminados rápidamente.



Rivales de grupo: Brasil, Francia (Yugoslavia también estaba en el grupo, pero no jugó contra dicha selección debido al formato).

Suecia 1958: El primer punto, pero no suficiente

Este torneo es recordado porque, aunque no se avanzó, México consiguió su primer punto en la historia de los Mundiales tras empatar agónicamente con Gales. Sin embargo, las contundentes derrotas ante los anfitriones y los húngaros sellaron el destino del equipo, que mostró una leve mejoría competitiva pero insuficiente para clasificar.



Rivales de grupo: Suecia, Hungría, Gales.

México en Suecia 1958. Sumó su primer punto en Mundiales

Chile 1962: La primera victoria agridulce

Una eliminación dolorosa por lo cerca que se estuvo. México logró su primera victoria histórica en Copas del Mundo al vencer a Checoslovaquia, eventual subcampeón del torneo. Lamentablemente, las derrotas previas ante Brasil y España hicieron que ese triunfo fuera insuficiente matemáticamente para superar la fase de grupos, quedándose a un paso de la hazaña.



Rivales de grupo: Brasil, Checoslovaquia, España.

Inglaterra 1966: La despedida de una leyenda

Fue el torneo del adiós para la "Tota" Carbajal. El equipo mostró carácter logrando empates meritorios, pero la falta de contundencia ofensiva fue su talón de Aquiles. Una derrota clave contra los anfitriones ingleses impidió el sueño de clasificar, cerrando otra participación donde se compitió dignamente, pero el gol fue el gran ausente.



Rivales de grupo: Inglaterra, Uruguay, Francia.

Argentina 1978: El gran desastre

Considerada una de las peores actuaciones en la historia de la Selección Mexicana. Llegaron con expectativas desmedidas, pero la realidad fue un golpe durísimo: tres derrotas consecutivas, incluida una sorpresiva ante Túnez y una goleada alemana. El equipo se desmoronó anímicamente y futbolísticamente, regresando a casa con cero puntos y muchas dudas.



Rivales de grupo: Alemania Federal, Polonia, Túnez.

Argentina 1978, recordado como uno de los peores mundiales de México

Qatar 2022: El fin de la racha dorada

Tras siete Mundiales consecutivos avanzando a octavos, la racha se cortó dramáticamente. A pesar de un cierre vibrante ganando a Arabia Saudita, la falta de gol en los primeros dos partidos y la diferencia de anotaciones condenaron al equipo de Gerardo Martino a un fracaso que sacudió los cimientos del futbol mexicano contemporáneo.

