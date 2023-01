Estos son los encuentros de la primera jornada del Apertura de la LLA

Todo listo para el regreso de los ocho mejores equipos de la escena competitiva de League of Legends de Latam, pues el primer torneo de la LLA de este 2023 iniciará este 24 de enero con nuevo formato de juego, además del cambio en la fecha y horario de las transmisiones semanales.

La Arena de Artz Pedregal, ubicada al sur de la Ciudad de México será la encargada de albergar los juegos de la competencia. La fase regular tendrá modificaciones en su formato de juego a lo habitual, ahora pasará de jugarse al mejor de uno, serán series al mejor de 3, la cual se llevará a cabo en siete fechas en un sistema de todos contra todos.

Te puede interesar: Azteca Esports presenta alianza con la organización The Kings

Por su parte Isurus Gaming y Estral Esports serán las primeras organizaciones en hacer su debut en el nuevo torneo, en punto de las 16:00 horas tiempo de México, Infinity Esports y Team Aze serán los otros dos equipos que hagan su aparición en la grieta del invocador.

En el día 2 de partidas, se enfrentan MOVISTAR R7 y All Knights que buscarán la victoria para empezar el split sumando puntos, mientras que el último enfrentamiento de la primera semana de la LLA se dará entre los dos equipos que se estrenan en la LLA: Six Karma y The Kings.

Te puede interesar:TV Azteca transmitirá el evento de Apertura de la LLA 2023

No hay que olvidar que estos ocho equipos buscan llegar a la gran final, donde veremos a los dos mejores equipos enfrentarse en Chile en la gran final de la Liga Latinoamérica, escenario donde el equipo ganador tendrá un pase directo para representar a la región en el Mid-Season Invitational 2023 (MSI) en Londres.

👑Solo una leyenda como @SkyshockGG se puede acompañar con otra como lo es @seiyalol.



El campeón actual de la #LLAxAzteca se une a al #TeamOfLegends.🙌



🗓️Mañana 24 de enero

⏰4:00 PM pic.twitter.com/7XTJtyGSrF — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) January 24, 2023

El mejor casteo con el Team of Legends

Azteca Esports presenta al Team of Legends, que estará comandado por Skyshock, Pablo de Rubens, Demizos, Darkoz, Headline y Jonni, invitados especiales a lo largo de toda la jornada en el Apertura 2023, como el histórico jugador de Isurus, Seiya. No te despegues de todas las redes oficiales de Azteca Esports para más información.