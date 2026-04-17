¿Qué equipo de la Liga BBVA MX sería el más fuerte en su posible regreso al EA Sports FC 27?

Mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que la Liga BBVA MX; es decir, la primera división del balompié mexicano, esté de vuelta en el EA Sports FC 27. Ante ello, vale conocer las opciones que existen en torno a los equipos que serían los más fuertes del futbol azteca.

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Raoul Ortiz, analista de Fox Sports, evidenció que existe un acuerdo para que la Liga BBVA MX vuelva al EA Sports FC 27 después de varios años de ausencia. Tal situación ha provocado que muchos fanáticos se pregunten qué equipo podría ser el más fuerte en este retorno al videojuego deportivo más popular de la actualidad.

¿Qué equipos de la Liga BBVA MX serían los más fuertes en el EA Sports FC 27?

Toluca: Se trata del actual bicampeón del futbol mexicano y de un equipo cuya plantilla puede ser la más importante y completa que hay en la Liga BBVA MX, por lo que el EA Sports FC 27 se puede basar en esto para colocarlo como la institución más fuerte de México.

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América : El cuadro azulcrema es el único en haber conquistado un tricampeonato en la historia y, además, es el más ganador del futbol mexicano. Estas dos características podrían ser suficientes para que el EA Sports FC 2 7 lo considere como una de las cartas fuertes para su próxima edición.

: El cuadro azulcrema es el único en haber conquistado un tricampeonato en la historia y, además, es el más ganador del futbol mexicano. Estas dos características podrían ser suficientes para que el 7 lo considere como una de las cartas fuertes para su próxima edición. Cruz Azul: La Máquina ha sido uno de los equipos más regulares de los últimos dos años en medio del dominio de Toluca y América; además, conquistó la última edición de la Concachampions, por lo que también podría sorprender al ser el más fuerte de la Liga BBVA MX.

¿Chivas podría entrar en el debate del equipo más fuerte de la Liga BBVA MX?

Si bien Chivas lleva un par de torneos realmente interesantes, luce poco probable que sea el cuadro más fuerte de México en el EA Sports FC 27 al considerar que los tres mencionados anteriormente tienen más poderío económico. Del mismo modo, no se puede obviar a otras escuadras como Tigres, Rayados o Pumas.