Es un héroe de México, pero hoy ayuda con sus goles a la Selección de OTRO país: entre el odio y el amor

Alejandro Zendejas es un héroe de México al ser parte fundamental en el tricampeonato que conquistó América en la Liga BBVA MX. Sin embargo, el futbolista de 27 años tiene un odio y amor con la afición azteca, pues le recriminan renunciar a la Selección Nacional por representar y anotar goles con Estados Unidos tras ser convocado para la Fecha FIFA de septiembre de 2025 .

El extremo derecho de las Águilas se mandó un golazo de otro planeta con el que la Selección de las barras y las estrellas derrotó 2-0 a Japón en los partidos de preparación rumbo al Mundial 2026. Zendejas brilla con el odiado rival de México, al que despreció, pese a que tuvo la oportunidad de portar la playera tricolor en el Mundial de Qatar 2022.

Alejandro Zendejas hizo un gol de otro planeta con la Selección de Estados Unidos frente a Japón

Los números de Alejandro Zendejas con la otra Selección que no es México

Alejandro Zendejas representó tanto a México como a Estados Unidos en categorías menores, pero finalmente se decantó por la Selección de las barras y las estrellas, con la que suma 2 goles en 13 partidos disputados, 7 de ellos como titular, según estadísticas de BeSoccer.

El jugador del América lleva apenas 2 partidos en este 2025 con la Selección de Estados Unidos, sumando una anotación y 2 tarjetas amarillas. Cabe resaltar que el atacante no fue convocado a la Copa Oro 2025 que perdió su país ante el combinado azteca.

¿Por qué Alejandro Zendejas decidió representar a Estados Unidos en lugar de la Selección de México?

Alejandro Zendejas rechazó a la Selección Mexicana de cara al Mundial de Qatar 2022, cuando Gerardo “Tata” Martino era el entrenador. El extremo derecho declaró que las formas no fueron las correctas, ya que los directivos le dieron una carta a firmar con el objetivo de que renunciara a Estados Unidos, aun sin la convicción de tomar tal decisión.

Zendejas, al rechazar a México, fue convocado por primera vez con el primer equipo de Estados Unidos en 2023 y actualmente tiene en su palmarés 2 Concacaf Nations League con el país norteamericano.