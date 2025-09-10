deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Es un héroe de México, pero hoy ayuda con sus goles a la Selección de OTRO país: entre el odio y el amor

El futbolista es muy querido en México, gracias a que es un referente en la Liga BBVA MX, aunque algunos aún le guardan rencor por jugar para otra Selección

Es un héroe de México, pero hoy ayuda con sus goles a la Selección de OTRO país: entre el odio y el amor
Unsplash
Es un héroe de México, pero hoy ayuda con sus goles a la Selección de OTRO país: entre el odio y el amor
José Alejandro
Mundial México 2026
Compartir

Alejandro Zendejas es un héroe de México al ser parte fundamental en el tricampeonato que conquistó América en la Liga BBVA MX. Sin embargo, el futbolista de 27 años tiene un odio y amor con la afición azteca, pues le recriminan renunciar a la Selección Nacional por representar y anotar goles con Estados Unidos tras ser convocado para la Fecha FIFA de septiembre de 2025 .

El extremo derecho de las Águilas se mandó un golazo de otro planeta con el que la Selección de las barras y las estrellas derrotó 2-0 a Japón en los partidos de preparación rumbo al Mundial 2026. Zendejas brilla con el odiado rival de México, al que despreció, pese a que tuvo la oportunidad de portar la playera tricolor en el Mundial de Qatar 2022.

Alejandro Zendejas
@azensaa_
Alejandro Zendejas hizo un gol de otro planeta con la Selección de Estados Unidos frente a Japón

Los números de Alejandro Zendejas con la otra Selección que no es México

Alejandro Zendejas representó tanto a México como a Estados Unidos en categorías menores, pero finalmente se decantó por la Selección de las barras y las estrellas, con la que suma 2 goles en 13 partidos disputados, 7 de ellos como titular, según estadísticas de BeSoccer.

TE PUEDE INTERESAR:

El jugador del América lleva apenas 2 partidos en este 2025 con la Selección de Estados Unidos, sumando una anotación y 2 tarjetas amarillas. Cabe resaltar que el atacante no fue convocado a la Copa Oro 2025 que perdió su país ante el combinado azteca.

¿Por qué Alejandro Zendejas decidió representar a Estados Unidos en lugar de la Selección de México?

Alejandro Zendejas rechazó a la Selección Mexicana de cara al Mundial de Qatar 2022, cuando Gerardo “Tata” Martino era el entrenador. El extremo derecho declaró que las formas no fueron las correctas, ya que los directivos le dieron una carta a firmar con el objetivo de que renunciara a Estados Unidos, aun sin la convicción de tomar tal decisión.

Zendejas, al rechazar a México, fue convocado por primera vez con el primer equipo de Estados Unidos en 2023 y actualmente tiene en su palmarés 2 Concacaf Nations League con el país norteamericano.

Selección Mexicana
Futbolistas extranjeros
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×