Escasez de consolas afectaría seriamente a la GTA VI en su fecha de lanzamiento

En los últimos días se ha reportado que las empresas encargadas de realizar consolas de videojuegos han sufrido en demasía para sus nuevas entregas debido a cuestiones financieras, más específicamente en cuanto a niveles de producción. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre estos y el GTA VI?

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Como sabes, el GTA VI está convertido en uno de los videojuegos más interesantes y esperados no solo de este 2026, sino de los últimos años. No obstante, su lanzamiento podría tener un problema importante que tiene que ver directamente con la producción de consolas de videojuegos.

¿Por qué la escasez de consolas podría afectar el lanzamiento del GTA VI?

La escasez del hardware, uno de los aspectos más importantes para la creación de consolas de videojuegos, sería un detonante indirecto del posible éxito -o no- en cuanto a los niveles de venta que el GTA VI espera en su fecha de lanzamiento, programada para el 19 de noviembre.

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El sector tecnológico atraviesa por una enorme crisis en donde distintos artículos han sufrido problemas de stock, lo cual hace que estos ejemplares no lleguen en demasía a distintas tiendas departamentales, destacando lo que ocurre con la PlayStation 5 y la Xbox Series X | S.

El problema, además, no solo es la falta de estas consolas, sino que aquellas que ya están a la venta han tenido un aumento en sus precios, lo cual perjudica su compra y, por ende, lastima a los títulos que se lanzarán en este cierre del año, destacando principalmente al GTA VI.

¿Cuál será el costo del GTA VI?

Si bien se ha manejado que oficialmente el costo del GTA VI podría ser de 80 dólares, la realidad es que todo se sabrá de forma oficial cuando salga a la venta el próximo 19 de noviembre. Eso sí, quedó descartado un aumento superior a los 100 dólares como, en su momento, se planeó.