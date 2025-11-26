El valor de mercado de las selecciones que podría enfrentar México en el debut del Mundial 2026
La Selección Nacional de México tiene 11 posibles rivales para la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA
La Selección Nacional de México ya conoce a sus posibles rivales para el partido inaugural del Mundial 2026 que se disputará en el país azteca, en Estados Unidos y en Canadá. En ese sentido, de cara al sorteo del próximo viernes 5 de diciembre, se sabe que se jugará contra un seleccionado del Bombo 3 y hay valores de mercado que meten miedo.
México ya está en el Grupo A y la fecha de inauguración del Mundial 2026 está dispuesta para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (Azteca / Banorte). A excepción de Panamá, por las reglas del sorteo de la Copa del Mundo , cualquier otro país del Bombo 3 pude jugar ante los dirigidos por Javier ‘Vasco’ Aguirre.
Además, el segundo partido de la Selección Mexicana será el 18 de junio el Estadio Akron de Guadalajara ante un equipo del Bombo 2. Y cierra en el exAzteca ante un equipo del Bombo 4 el 24 de junio.
Uno por uno: el precio de los posibles 11 rivales de México en el Mundial 2026
Noruega: 478.9 millones de euros
- Erling Haaland (Manchester City, 25 años): 180 millones de euros.
- Jørgen Strand Larsen (Wolverhampton Wanderers, 25 años): 40 millones de euros.
- Oscar Bobb (Manchester City, 22 años): 30 millones de euros.
Egipto: 130.75 millones de euros (última convocatoria + tres figuras ausentes)
- Omar Marmoush (Manchester City, 26 años): 75 millones de euros.
- Mohamed Salah (Liverpool FC, 33 años): 45 millones de euros.
- Mahmoud Trezeguet (Al Ahly FC, 31 años): 5 millones de euros.
Argelia: 206.35 millones de euros
- Rayan Aït-Nouri (Manchester City, 24 años): 40 millones de euros.
- Mohamed Amoura (VfL Wolfsburgo, 25 años): 32 millones de euros.
- Anis Hadj Moussa (Feyenoord, 23 años): 20 millones de euros.
Escocia: 220.9 millones de euros
- Scott McTominay (SSC Nápoles, 28 años): 50 millones de euros.
- Billy Gilmour (SSC Nápoles, 24 años): 20 millones de euros.
- Lewis Ferguson (Bolonia, 26 años): 20 millones de euros.
Paraguay: 119.5 millones de euros
- Diego Gómez (Brighton & Hove Albion, 22 años): 20 millones de euros.
- Ramón Sosa (SE Palmeiras, 26 años): 12 millones de euros.
- Miguel Almirón (Atlanta United FC, 31 años): 10 millones de euros.
Túnez: 26 millones de euros
- Ismaël Gharbi (FC Augsburgo, 21 años): 7,5 millones de euros.
- Mohamed Belhadj Mahmoud (FC Lugano, 25 años): 3 millones de euros.
- Naïm Sliti (Al-Shamal SC, 33 años): 2,2 millones de euros.
Costa de Marfil: 291.43 millones de euros
- Ousmane Diomande (Sporting de Lisboa, 21 años): 45 millones de euros.
- Amad Diallo (Manchester United, 23 años): 40 millones de euros.
- Evann Guessand (Aston Villa, 24 años): 30 millones de euros.
Uzbekistán: 63.55 millones de euros
- Abdukodir Khusanov (Manchester City, 21 años): 35 millones de euros.
- Eldor Shomurodov (Basaksehir FK, 30 años): 5 millones de euros.
- Aziz Ganiev (Al-Bataeh CSC, 27 años): 2,5 millones de euros.
Qatar: 17.88 millones de euros
- Akram Afif (Al-Sadd SC, 29 años): 8 millones de euros.
- Edmílson Junior (Al-Duhail SC, 31 años): 2,5 millones de euros.
- Meshaal Barsham (Al-Sadd SC, 27 años): 0,85 millones de euros.
Arabia Saudita: 30.60 millones de euros
- Firas Al-Buraikan (Al-Ahli SFC, 25 años): 4,5 millones de euros.
- Musab Al-Juwayr (Al-Qadsiah FC, 22 años): 4 millones de euros.
- Saud Abdulhamid (RC Lens, 26 años): 3 millones de euros.
Sudáfrica: 27.85 millones de euros
- Lyle Foster (Burnley FC, 25 años): 8 millones de euros.
- Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns FC, 28 años): 2,3 millones de euros.
- Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns FC, 30 años): 1,8 millones de euros.