deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

El valor de mercado de las selecciones que podría enfrentar México en el debut del Mundial 2026

La Selección Nacional de México tiene 11 posibles rivales para la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA

El valor de mercado de las selecciones que podría enfrentar México en el debut del Mundial 2026
Diego Gonzalez
Mundial México 2026
Compartir

La Selección Nacional de México ya conoce a sus posibles rivales para el partido inaugural del Mundial 2026 que se disputará en el país azteca, en Estados Unidos y en Canadá. En ese sentido, de cara al sorteo del próximo viernes 5 de diciembre, se sabe que se jugará contra un seleccionado del Bombo 3 y hay valores de mercado que meten miedo.

México ya está en el Grupo A y la fecha de inauguración del Mundial 2026 está dispuesta para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (Azteca / Banorte). A excepción de Panamá, por las reglas del sorteo de la Copa del Mundo , cualquier otro país del Bombo 3 pude jugar ante los dirigidos por Javier ‘Vasco’ Aguirre.

Selección de México
Instagram Selección de México / @miseleccionmx

Además, el segundo partido de la Selección Mexicana será el 18 de junio el Estadio Akron de Guadalajara ante un equipo del Bombo 2. Y cierra en el exAzteca ante un equipo del Bombo 4 el 24 de junio.

TE PUEDE INTERESAR:

Uno por uno: el precio de los posibles 11 rivales de México en el Mundial 2026

Noruega: 478.9 millones de euros

  • Erling Haaland (Manchester City, 25 años): 180 millones de euros.
  • Jørgen Strand Larsen (Wolverhampton Wanderers, 25 años): 40 millones de euros.
  • Oscar Bobb (Manchester City, 22 años): 30 millones de euros.
Erling Haaland
REUTERS

Egipto: 130.75 millones de euros (última convocatoria + tres figuras ausentes)

  • Omar Marmoush (Manchester City, 26 años): 75 millones de euros.
  • Mohamed Salah (Liverpool FC, 33 años): 45 millones de euros.
  • Mahmoud Trezeguet (Al Ahly FC, 31 años): 5 millones de euros.
salah
salah

Argelia: 206.35 millones de euros

  • Rayan Aït-Nouri (Manchester City, 24 años): 40 millones de euros.
  • Mohamed Amoura (VfL Wolfsburgo, 25 años): 32 millones de euros.
  • Anis Hadj Moussa (Feyenoord, 23 años): 20 millones de euros.

Escocia: 220.9 millones de euros

  • Scott McTominay (SSC Nápoles, 28 años): 50 millones de euros.
  • Billy Gilmour (SSC Nápoles, 24 años): 20 millones de euros.
  • Lewis Ferguson (Bolonia, 26 años): 20 millones de euros.

Paraguay: 119.5 millones de euros

  • Diego Gómez (Brighton & Hove Albion, 22 años): 20 millones de euros.
  • Ramón Sosa (SE Palmeiras, 26 años): 12 millones de euros.
  • Miguel Almirón (Atlanta United FC, 31 años): 10 millones de euros.
México Paraguay
Crédito: Mexsport

Túnez: 26 millones de euros

  • Ismaël Gharbi (FC Augsburgo, 21 años): 7,5 millones de euros.
  • Mohamed Belhadj Mahmoud (FC Lugano, 25 años): 3 millones de euros.
  • Naïm Sliti (Al-Shamal SC, 33 años): 2,2 millones de euros.

Costa de Marfil: 291.43 millones de euros

  • Ousmane Diomande (Sporting de Lisboa, 21 años): 45 millones de euros.
  • Amad Diallo (Manchester United, 23 años): 40 millones de euros.
  • Evann Guessand (Aston Villa, 24 años): 30 millones de euros.

Uzbekistán: 63.55 millones de euros

  • Abdukodir Khusanov (Manchester City, 21 años): 35 millones de euros.
  • Eldor Shomurodov (Basaksehir FK, 30 años): 5 millones de euros.
  • Aziz Ganiev (Al-Bataeh CSC, 27 años): 2,5 millones de euros.

Qatar: 17.88 millones de euros

  • Akram Afif (Al-Sadd SC, 29 años): 8 millones de euros.
  • Edmílson Junior (Al-Duhail SC, 31 años): 2,5 millones de euros.
  • Meshaal Barsham (Al-Sadd SC, 27 años): 0,85 millones de euros.
Seleccion Qatar .jpg

Arabia Saudita: 30.60 millones de euros

  • Firas Al-Buraikan (Al-Ahli SFC, 25 años): 4,5 millones de euros.
  • Musab Al-Juwayr (Al-Qadsiah FC, 22 años): 4 millones de euros.
  • Saud Abdulhamid (RC Lens, 26 años): 3 millones de euros.

Sudáfrica: 27.85 millones de euros

  • Lyle Foster (Burnley FC, 25 años): 8 millones de euros.
  • Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns FC, 28 años): 2,3 millones de euros.
  • Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns FC, 30 años): 1,8 millones de euros.
Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Diego Gonzalez

Te Recomendamos

Sorteo del Mundial 5 de diciembre 10_45 am
Mundial México 2026
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México
México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
×
×