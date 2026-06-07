Max Verstappen abandona el GP de Mónaco habiendo girado una sola vuelta

Max Verstappen vivió una de las carreras más cortas y frustrantes de su temporada en la Fórmula 1. El piloto de Red Bull abandonó el Gran Premio de Mónaco 2026 después de completar apenas una vuelta, luego de sufrir una falla en la unidad de potencia de su monoplaza.

El neerlandés partía desde la primera fila de la parrilla, en una posición ideal para pelear por la victoria en uno de los circuitos más difíciles para adelantar. Sin embargo, todo se terminó prácticamente antes de empezar: su Red Bull no respondió de la manera esperada en la largada y el equipo decidió retirarlo de la carrera casi de inmediato.

Max Verstappen solo dio una vuelta en el GP de Mónaco|Crédito: @Max33Verstappen / X

La falla que dejó fuera a Max Verstappen en Mónaco

De acuerdo con diversos reportes, el problema apareció incluso antes del inicio formal de la competencia. Verstappen detectó que algo no estaba bien durante la vuelta de formación, cuando el motor de su Red Bull comenzó a sonar de manera extraña. Ya en la salida, el auto perdió potencia y el piloto no pudo acelerar con normalidad.

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Por esta razón, Verstappen completó la primera vuelta a baja velocidad y recibió la instrucción de regresar al garaje. El abandono fue confirmado apenas iniciado el Gran Premio, dejando a Red Bull sin una de sus cartas principales para pelear por puntos importantes en el campeonato.

No es menor que el problema haya llegado en Mónaco, una carrera donde la posición de salida suele ser determinante. En las calles del Principado, perder terreno en los primeros metros puede condicionar toda la estrategia, pero en el caso de Verstappen ni siquiera hubo margen para intentar una recuperación.

Max Verstappen|Hollie Adams/REUTERS

Verstappen había largado desde la primera fila

El golpe fue todavía más fuerte por el contexto previo. Verstappen había clasificado segundo, junto a Kimi Antonelli, quien se quedó con la pole position para Mercedes con un tiempo de 1:12.051. La diferencia entre ambos fue de apenas 0.043 segundos, según el reporte de Reuters sobre la clasificación.

En estos momentos, esa primera fila representaba una gran oportunidad para Red Bull. Verstappen no solo tenía ritmo para competir en la parte alta, sino que también llegaba a una carrera donde históricamente largar adelante aumenta de manera considerable las posibilidades de podio.

A esto se suma que Mónaco venía siendo una plaza especial para el neerlandés. Cabe recordar que Verstappen ya sabía lo que era ganar allí, con triunfos en 2021 y 2023, dentro de una lista de seis pilotos presentes en la parrilla que llegaban como antiguos vencedores del Gran Premio.

