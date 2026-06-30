¿Cuándo se podrá comprar el GTA VI en MÉXICO? Revelan la fecha

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar del que podría ser el juego más espectacular de todos los tiempos, o al menos eso es lo que dicen algunos expertos en la materia. El GTA VI está cerca de llegar y, sin duda, México es uno de los mercados más interesantes para Rockstar Games.

Alianza Caliente.MX | Selección Nacional

Después de más de una década desde su último lanzamiento, Rockstar Games ha sacado la casa por la ventana a través de la llegada del GTA VI, el cual se espera que sea el videojuego más vendido de todos los tiempos. Ahora bien, ¿a partir de cuándo se podrá adquirir este en México?

¿Desde cuándo se podrá comprar el GTA VI en México?

Lo primero que tienes que tener en cuenta es que el GTA VI se estrenará a nivel mundial el próximo 19 de noviembre del 2026. Además, este lanzamiento será exclusivo para dos de las consolas de videojuegos más populares de la actualidad: La Xbox Series S | X y la PlayStation 6.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Grand Theft Auto VI is now available to pre-order.



All pre-orders will get the Vintage Vice City Pack, a collection of items that flash back to when the neon burned brightest.



Pre-order now: https://t.co/ENWCnl0nrl pic.twitter.com/vCf3QbRVpg — Rockstar Games (@RockstarGames) June 25, 2026

Dicho lo anterior, es preciso mencionar que las preventas para este videojuego en México y el resto del mundo comenzaron desde el pasado 25 de junio, por lo que a partir de esta fecha podrás reservar el juego de forma digital para, posteriormente, disfrutarlo en su fecha de lanzamiento.

Las campañas de marketing comenzarán en julio de este año, esperando que el GTA VI se convierta, de inmediato, en el videojuego más vendido de todos los tiempos, lo anterior considerando que distintas filtraciones mencionan que Rockstar Games invirtió entre 1,500 y 3,000 millones de dólares en su realización.

¿Cuál será el precio oficial del GTA VI en México?

Hasta el momento no existe un anuncio oficial respecto al costo que tendrá el GTA VI en su lanzamiento; sin embargo, expertos señalan que este podría ser de 60 a 80 dólares. Si convertimos esta cantidad a moneda nacional, entonces el Grand Theft Auto podría costar entre 1,100 y 1,500 pesos.