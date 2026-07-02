The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered llega a Nintendo Switch 2

Como usuario de la consola más nueva de Nintendo, siempre se agradece la adaptación de juegos de gran calibre a la híbrida, ya que en su mayoría, por la diferentes circunstancias no es posible en la mayoría de la veces poder acceder a ellos. pero Bethesda Game Studios ha anunciado la fecha de lanzamiento de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered a la Switch 2 para este 11 de agosto.

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Los jugadores podrán explorar la emblemática provincia de Cyrodiil desde la comodidad de su casa o en cualquier lugar, y disfrutar de gráficos renovados y mecánicas refinadas en esta versión actualizada del decano de los RPG. Ya están disponibles para reserva las versiones física (con tarjeta de juego) y digital, a través de Nintendo eShop.

De la mano con el equipo de Virtuos, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered moderniza el Juego del Año de 2006, que ahora se puede disfrutar en Nintendo Switch 2 con DLSS tanto en modo portátil (a 900p y 30 fps) como conectado a la base (1080p a 30 fps).

Con funcionalidades como los controles de movimiento, la pantalla táctil y el modo ratón para la mano izquierda y la derecha, es indudable que los jugadores que quieran enfrentar las fauces de Oblivion disponen de más flexibilidad que nunca para hacerlo. Adéntrate en un universo rebosante de historias cautivadoras, conoce a un elenco de personajes inolvidables, únete a gremios de fantasía, conquista la legendaria Arena y, al final, conviértete en el paladín de Cyrodiil.

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Además, podrás disfrutar de las expansiones de historia The Shivering Isles y Knights of the Nine, que se incluyen en The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.